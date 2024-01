L'istituto di credito Intesa Sanpaolo ha pubblicato sul proprio sito web ufficiale delle nuove Offerte di lavoro riguardanti le assunzioni per figure diplomate e con esperienza da inserire in tutte le sedi distribuite sul territorio nazionale. In particolare sono aperte le ricerche per consulenti finanziari senior, per assistenti private banker (solo per la categorie tutelate) e per agenti in attività finanziaria.

Assunzioni per consulenti finanziari senior

Le assunzioni per consulenti finanziari senior saranno sin da subito con un contratto a tempo indeterminato, seppure a tempo parziale per due giorni a settimana, mentre per i restanti giorni opereranno con partita Iva.

L'inserimento è previsto con contratto part-time verticale regolato dal CCNL del credito; sono previsti dei benefit aziendali come: fondo pensione, assistenza sanitaria e condizioni agevolate.

I consulenti si occuperanno dello sviluppo del portfolio clienti proponendo le soluzioni migliori per i propri investimenti. I requisiti necessari sono: diploma di scuola superiore o laurea triennale, iscrizione all'albo OCF valido per l'esercizio della professione di intermediario finanziario, ottime capacità relazionali e motivazionali e propensione al lavoro in autonomia.

Posizioni aperte per agenti in attività finanziaria

Gli agenti in attività finanziaria, invece, svolgeranno le attività di collocamento di prodotti finanziari, come cessioni del quinto e si concentreranno sulla selezione di prodotti acquiring come carte di credito, Pos o conti correnti.

Per candidarsi è richiesta l'iscrizione all’OAM (Albo Agenti e Mediatori) o avere i requisiti per l’iscrizione all’albo; serve anche una buona predisposizione ai rapporti commerciali, ottima conoscenza del territorio ed esperienza maturata nell’ambito della cessione del quinto.

I requisiti richiesti per le categorie tutelate

Spazio anche alle categorie tutelate, per le quali è previsto l'inserimento con il ruolo di assistente private banking: tale figura la cura tutte quelle attività in ambito amministrativo, la registrazione delle operazioni del private banker di riferimento, verifica della documentazione contrattuale e smistamento della corrispondente.

Gli assistenti private banking avranno anche funzione di supporto. Vengono richiesti una laurea magistrale in discipline economiche o giuridiche e una buona conoscenza del pacchetto Office.

Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online sul portale Intesa Sanpaolo, allegando il proprio curriculum vitae.