Sul portale Inpa e sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato pubblicato un bando di concorso per reclutare 564 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Sono previste delle riserve di posti per i volontari in forma breve e prefissata delle Forze Armate, ma anche per chi ha terminato senza demerito il servizio civile universale. Non è previsto il pagamento di nessuna tassa di concorso ed è possibile inviare domande -entro il 12 marzo - per più profili.

La suddivisione dei 564 posti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto nel proprio sito l'avvio di una selezione per assumere un totale di 564 funzionari.

I posti saranno così ripartiti: 487 per funzionario amministrativo tributario, 72 per funzionario tecnico professionale (esperto nel settore delle accise) e 5 per funzionario amministrativo tributario (esperto in comunicazione).

I 487 funzionari appartenenti al codice concorso ADM/FAMM saranno suddivisi nei seguenti ambiti territoriali:

85 Lombardia;

60 Piemonte, Veneto e Roma- Strutture Centrali;

55 Emilia Romagna;

40 Toscana;

30 Liguria e Friuli Venezia Giulia;

20 Lazio;

15 Umbria e Marche;

13 Provincia Autonoma di Bolzano;

4 Valle D'Aosta.

I 72 funzionari rientranti nel codice concorso ADM/ING saranno così ripartiti:

10 Lombardia, Veneto e Piemonte;

5 Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Roma- Strutture Centrali;

1 Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

I 5 funzionari facenti parte del codice concorso ADM/COM invece saranno suddivisi nelle Strutture Centrali di Roma.

In generale sono previste delle riserve per i militari e per chi ha concluso senza demeriti il servizio civile universale.

Requisiti e modalità di partecipazione della domanda

Per poter prendere parte alla procedura concorsuale bisognerà essere in possesso della cittadinanza italiana, disporre del godimento dei diritti civili e politici e non avere ricevuto nessuna condanna.

Inoltre non è previsto alcun limite d'età, ma l'importante è essere maggiorenni. Il titolo di studio richiesto è la laurea, che può variare in base al profilo. La domanda di partecipazione potrà essere inviata collegandosi al sito di Inpa fino alle ore 23:59 del 12 marzo 2024.

Sarà consentito inviare domande per più profili e non è previsto il pagamento di nessuna tassa di concorso.

Le prove d'esame

La selezione prevederà per i codici ADM/FAMM e ADM/COM una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale. Il codice ADM/ING invece solo una prova scritta ed una prova orale.

L'eventuale prova preselettiva consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla da svolgere in 50 minuti con 3 opzioni di risposta e sarà così articolata:

30 di logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico;

5 di diritto amministrativo;

5 di economia politica;

5 di inglese;

5 di informatica.

La prova scritta per i codici concorsi ADM/FAMM e ADM/ING consisterà in un test di 50 domande da svolgere in 90 minuti. Il profilo ADM/COM invece vedrà la somministrazione di 25 quesiti a risposta multipla più la redazione di un test scritto di massimo 4000 battute, da completare entro 90 minuti.

Per la prova preselettiva e scritta non è prevista la pubblicazione di banca dati.