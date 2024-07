Opportunità di lavoro in Poste Italiane per impiegati in ambito logistico. La società sta cercando laureati in ingegneria, in economia o indirizzi affini da assumere in diverse sedi del territorio italiano con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La scadenza per iscriversi alle selezioni è fissata al 31 luglio 2024.

Offerte di lavoro per laureati: Poste cerca risorse per la sua società Sda corriere espresso

Prosegue la campagna di assunzioni di Poste Italiane. Tra le Offerte di lavoro in scadenza nel mese di luglio vi è quella indirizzata a impiegati nel settore logistico.

Sul sito è possibile individuare la posizione come "Sda express courier - opportunità per laureati in ambito logistico". Per candidarsi in questo ruolo, oltre alla laurea già menzionata, è necessario avere esperienza di almeno due anni nel medesimo settore con le relative conoscenze tecniche acquisite. Coloro che riusciranno a superare le selezioni, come si legge sul sito ufficiale di Poste, saranno impiegati per promuovere iniziative innovative volte al miglioramento continuo degli impianti logistici e del servizio offerto nella società Sda corriere espresso.

Contratto di lavoro offerto e sedi lavorative: come inviare la domanda alle selezioni

Il tipo di contratto che Poste propone per l'offerta di lavoro sopracitata è a tempo indeterminato.

Le sedi per cui è possibile candidarsi sono: Vidigulfo (in provincia di Pavia), Piacenza, Bologna e Monza. Per visionare tutte le posizioni aperte in Poste Italiane e iscriversi alle selezioni occorre visitare il sito ufficiale della società e, in particolare, la sezione dedicata alle carriere. Cliccando poi su "posizioni aperte" l'utente può scegliere di inviare una candidatura spontanea o visionare le selezioni attive.

Nel primo caso inserirà il curriculum vitae senza proporsi per una posizione in particolare, con la possibilità di essere ricontattato dall'azienda in base alle proprie attitudini. Nel secondo caso avrà l'opportunità di scegliere una delle posizioni aperte. Attualmente, oltre alla posizione per laureati in ambito logistico, sono aperte le selezioni anche per assumere: portalettere, project & construction engineers e giornalisti per il progetto "Il TG Poste premia il tuo talento".