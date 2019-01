Comune di Casalnuovo di Napoli: per lavori programmati è prevista la sospensione della fornitura idrica a partire dalle ore 23:00 di lunedì 14 gennaio e sino alle ore 05:00 di martedì 15 gennaio. Le utenze commerciali e domestiche interessate dal disservizio temporaneo saranno quelle situate lungo le seguenti strade cittadine: via Ravello, San Pietro, Positano, Luigi Pirandello, Edoardo De Filippo, Alessandro Manzoni, Massimo Troisi, Principe Antonio De Curtis, Luigi Settembrini, Pompei, Amalfi, Giovanni Verga, Sorrento, San Giacomo, Benedetto Fontana, Pablo Picasso, Grazia Deledda, San Marco, Giacomo Casanova, Antonio Petito, Armando Virnicchi, Roberto Bracco, Campana, Cardinale Alessio Ascalesi, Matilde Serao, Napoli, Fausto Coppi, Avvocato Giacomo De Stefano, Romano Strettola, Professor Gabriele Grimaldi, piazzetta Padre Pio, piazza Mafalda di Savoia, piazza Barone Angiolo Como, Parco Patrizia, via provinciale Arcora, largo Monsignor M. Amitrano, contrada Salice, corso Umberto Primo, vicolo Sacro Cuore, rione San Marco.