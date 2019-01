Annuncio

Così come comunicato sul sito istituzionale dell'azienda G.O.R.I. S.P.A., ente gestore della rete idrica campana in numerosi comuni della regione, a causa di una serie di interventi di manutenzione e lavori tecnici da eseguire (in programma già da diverso tempo), alcune utenze, sia domestiche che commerciali, dei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Gragnano (Città Metropolitana di Napoli) saranno coinvolti dal temporaneo disservizio dovuto alla momentanea interruzione della fornitura idrica.

L'azienda Gori ha inoltre annunciato che per comunicare eventuali disfunzioni del servizio o irregolarità nella fornitura d'acqua è possibile contattare il servizio assistenza di pronto intervento, attivo 24 ore su 24 al seguente recapito telefonico: 800218270 (numero verde) o, in alternativa, inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica sportellonline@goriacqua.com.

Comune di Casalnuovo di Napoli

E' prevista una sospensione della fornitura idrica a causa di lavori programmati a partire dalle ore 22:00 del giorno lunedì 28 gennaio e sino alle ore 05:00 del giorno martedì 29 gennaio alle 05:00. Le strade cittadine interessate dal momentaneo disservizio sono le seguenti: via Positano, San Marco, Antonio Petito, Luigi Pirandello, Edoardo De Filippo, Alessandro Manzoni, Massimo Troisi, Pompei, Principe Antonio De Curtis in arte Toto', Roberto Bracco, Campana, Amalfi, Giovanni Verga, Benedetto Fontana, Pablo Picasso, Edmondo De Amicis, Grazia Deledda, Giacomo Casanova, Ravello, San Pietro, Napoli, Fausto Coppi, Avvocato Giacomo De Stefano, Sorrento, Romano Strettola, Armando Virnicchi, Luigi Settembrini, Professore Gabriele Grimaldi, Matilde Serao, piazzetta Santo Padre Pio da Pietrelcina, piazza Mafalda di Savoia, Parco Patrizia, largo Reverendo Monsignor Massimiliano Amitrano, contrada Salice, corso Umberto Primo, vicolo Sacro Cuore, rione San Marco, vicolo San Giacomo, via Arcora.

Comune di Gragnano

Mancherà l'acqua nella giornata di martedì 29 gennaio (a partire dalle ore 21:00 e sino alle ore 23:59) e nella giornata di mercoledì 30 gennaio (a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 06:00). Le utenze (commerciali e domestiche) interessate dalla temporanea interruzione idrica sono quelle allocate lungo le seguenti strade comunali: via della Visitazione, Saletta, via Motta Casa dei Miri, Bersagliere Carmine Donnarumma, Petrelloni, Capella della Guardia.