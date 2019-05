Harry Potter è lo studente della scuola di Hogwarts a cui viene associato il valore del coraggio. Guardando infatti i film della saga si nota come lui riesca sempre a cavarsela all'ultimo momento. Un esempio di quanto appena detto è proprio il Torneo Tremaghi, un evento presente nella saga a cui partecipano i migliori allievi delle scuole di magia del mondo, tra cui lo stesso signorino Potter. Questi ultimi devono affrontare delle prove dove si rischia la vita ed è uno dei motivi per cui venne sospeso in passato.

Premesso ciò, a Napoli, e precisamente al Vomero, stanno per partire due fine settimana ispirati a tale torneo, frutto della fantasia della scrittrice J. K. Rowling.

Napoli è pronta per la gara tra fan di Harry Potter

Squadre di giovani si cimenteranno in prove ispirate al Torneo Tremaghi presente nel romanzo Harry Potter il Calice di Fuoco. Dunque, come spiegato dal giornale online Vesuviolive, da Piazza Fuga al Vomero, l'1, 2, 7, 8 e 9 giugno i partecipanti "dovranno correre per la città alla ricerca di artefatti incantati e ingressi segreti al mondo magico".

Harry Potter, a Napoli sta per cominciare il Torneo Tremaghi.

Prima di affrontare le gare di incantesimi, la caccia al tesoro e i giochi di ruolo, i ragazzi iscritti alla manifestazione verranno smistati tra le 6 scuole di magia presenti nel mondo.

Tutto è organizzato dalla libreria Iocisto e ci sarà la possibilità di vincere due biglietti per visitare gli Studios di Harry Potter a Londra. Il costo per partecipare al torneo è di 30 euro a persona, mentre la coppia formata da adulto più minorenne paga 50 euro. Chi volesse ulteriori informazioni su costi e gara può cercare il contatto telefonico della libreria organizzatrice, ubicata al Vomero.

Il calendario del magico evento

Lo show potteriano comincerà sabato 1 giugno alle ore 16:00 con il momento dello smistamento. il giornale online Napolidavivere spiega infatti che "sarà il Calice di Fuoco a dividere i partecipanti nelle sei scuole di magia di Beauxbatons, Durmstrang, Castelobruxo, Ilvermorny, Uagadou e Mahoutokoro". Il giorno seguente, alle ore 10.00, si svolgerà invece la caccia al tesoro.

"Gran ballo del Ceppo" è il titolo assegnato alla giornata del 7 giugno, che comincerà alle ore 19.00 e terminerà allo scoccare della mezzanotte.

Le squadre avranno il compito di disegnare la divisa della propria scuola. A chi avrà disegnato la più bella tra le divise andranno ulteriori punti, così da scalare la classifica. Ad ogni modo, solo tre scuole potranno passare alla prova successiva.

L'8 giugno ci sarà un Megatrivial e rimarrà solo una squadra aspirante al premio finale. Il 9 giugno è l'ultimo giorno di gara. Questa volta i componenti della squadra rimasta si sfideranno tra di loro, lanciandosi incantesimi, a 00.

Solo uno potrà gioire della sua futura partenza per Londra.