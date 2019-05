Ultimato lo spoglio elettorale, Nola non ha ancora eletto il nuovo sindaco: nella città dei gigli, infatti, si andrà al ballottaggio (secondo turno domenica 9 giugno 2019) tra i due candidati a sindaco che hanno riportato più voti, Cinzia Trinchese e Gaetano Minieri, non avendo raggiunto nessuno dei due il 50% più uno delle preferenze. Di seguito i voti ottenuti dai candidati alla carica di consigliere lista per lista.

Pubblicità

Pubblicità

Liste a sostegno di Cinzia Trinchese

MERIDIONALISTI VESUVIANI

È la lista che ha riportato meno voti in assoluto. Solamente 36 i consensi ricevuti dai cittadini nolani. Nessun candidato consigliere è stato eletto come membro dell'assise cittadina. Ben otto candidati rimangono a quota zero voti, mentre i restanti dieci non arrivano alla doppia cifra.

Mazzocchi Giovanni 9

D'Ascoli Carmine 7

Di Domenico Aniello 7

Lista: LEGA SUD

La lista civica a sostegno di Cinzia Trinchese delude le aspettative e i rumors cittadini.

Comunali Nola, le preferenze di tutti i candidati alla carica di consigliere

Appena 154 i voti di lista, pari allo 0,72% dei votanti. Nessun membro della lista farà parte dell'assise cittadina.

Manganiello Domenico 54

De Rosa Riccardo 26

Scala Ferdinando 23

Lista: FORZA ITALIA

Il partito di Silvio Berlusconi, come allo scorsa tornata elettorale, si conferma uno dei più sostenuti nella città di Giordano Bruno. Il team capitanato dall'ex assessore del sindaco Biancardi, Enzo De Lucia, mister 931 preferenze, raggiunge il 17,03 % con ben 3.644.

Pubblicità

L'ottimo risultato di lista dovrebbe assicurare la presenza di cinque consigliere al palazzo di città.

De Lucia Enzo 931

Mauro Anna Claudia 609

Arvonio Giuseppina 562

Lista: LEGA SALVINI

Il partito del ministro degli Interni nonché vice-premier Matteo Salvini non è affatto votato nella città dei gigli. A differenza dell'ottimo risultato avvenuto a livello nazionale per le Europee, il partito del capo del Viminale raggiunge soltanto 600 voti di lista.

Il più votato è Antonio Annunziata, sebbene per lui non è scattato il seggio.

Annunziata Antonio 211

Mango Paolina 89

Giugliano Giovanni 65

Lista: AL CUORE DI NOLA

La lista civica 'Al cuore di Nola', a sostegno di Cinzia Trinchese, raggiunge 3.556 voti (il 16,62%). Il primo della lista è Raffaele Parisi, già consigliere uscente della passata amministrazione comunale, che si conferma il più votato in assoluto in questa amministrative. Cinque i seggi che dovrebbero scattare.

Pubblicità

Parisi Raffaele 953

Carrella Giovanni Erasmo 574

Scala Carmela 498

Lista: NUOVA EUROPA

Con 223 voti di lista, 'Nuova Europa' supera di pochissimo l'1%. Nessuna rappresentanza in consiglio comunale. Con il calcolo delle distribuzione dei seggi (metodo D'Hont), infatti, l'ultimo candidato ad essere eletto, Antonio De Luca della Lista 'Nola801', ha riportato 201 preferenze.

Barone Marco 67

Napolitano Anna 47

Esposito Raffaele 37

Lista: SIAMONOLA

In assise la lista sarà rappresentata da un solo consigliere, Carmine Coppedo, il più votato del gruppo con 216 nolani che hanno scritto il suo nome sulla scheda.

Pubblicità

Coppedo Carmine 216

Caliendo Maria 207

Manzi Antonio 184

Liste a sostegno di Gaetano Minieri

'Più Nola' con 1.969 voti si attesta a 9,20 punti percentuali. Due i consiglieri che sono stati eletti, Anna Francesca Cutolo e Vincenzo Iovino. Solo otto candidati su venti superano soglia 100 voti. Roberta Fiore ha ottenuto zero preferenze.

Iovino Vincenzo 797

Cutolo Anna Francesca 418

Verani Alberto 352

'Nola Democratica' conquista due scanni al consiglio comunale della città bruniana. Con 1.904 voti ottenuti (l'8,90 % ), è la terza lista più votata nella coalizione a sostegno dell'aspirante sindaco Gaetano Minieri.

Mauro Paolino 285

Buonaguro Alberto 267

Conventi Francesco 253

'Nola in Movimento' sfiora per un centesimo il 5% dei voti (4,99%) con 1.067 preferenze ottenute. A rappresentare la compagine in consiglio comunale sarà Francesco Pizzella.

Pizzella Francesco 446

Pollicino Michele 228

Spampanato Veria 213

Nola 801

Un solo consigliere rappresenterà la lista nei banchi del palazzo di città. La compagine ha ottenuto il 4,77 % dei voti: con 1020 preferenze è la lista meno votata della coalizione Minieri sindaco.

De Lucia Antonio 201

Ciniglio Angelo Michele 174

La Magna Angelo 152

Uniti per Nola

E' la lista più votata non solo della coalizione del centro-sinistra guidata da Gaetano Minieri, ma in assoluto. Cinque i rappresentanti eletti in consiglio comunale. 3.829 voti ottenuti, pari a ben 17,90 punti percentuali.

Tufano Antonio 661

Giugliano Raffaele 654

Barone Saverio 624

Liste a sostegno di Giuseppe Tudisco

Non va al ballottaggio il candidato sindaco Giuseppe Tudisco che non supera il 10% dei voti. Una sola la lista a suo sostegno. I grillini saranno rappresentati negli scanni di piazza Duomo oltre che dal candidato sindaco, anche dal primo eletto del gruppo, Vincenzo Martone (255 preferenze).

Movimento Cinque Stelle

Martone Vincenzo 255

Limmatola Olimpia 238

Castagnini Emanuele 221

A Nola su 29.036 elettori aventi diritti, si sono recati alle urne solo il 77,61% (22.535 i votanti). Le schede bianche sono state 167; 469 le schede giudicate nulle o con segni di riconoscimento. Sedici voti sono stati contestati dai rappresentanti di lista.