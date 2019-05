La camorra esiste e spara in strada, anche in pieno giorno, incurante di poter arrecare danni fisici e psicologici a persone che con quel mondo condividono soltanto la stessa città: Napoli [VIDEO]. La piccola Noemi, ferita gravemente venerdì pomeriggio a Piazza Nazionale, lotta attualmente con tutte le sue forze in un letto dell'Ospedale Santobono di Napoli: a farle visita in serata, anche il vice premier, Matteo Salvini.

L'ultimo bollettino medico

I medici che da oltre 72 ore stanno tentando l'impossibile per salvare la vita alla piccola hanno incontrato la stampa nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 maggio, illustrando senza mezzi termini quelle che sono le sue condizioni di salute.

Noemi, la piccola rimasta ferita domenica pomeriggio, lotta tra la vita e la morte

La piccola non è fuori pericolo e la situazione resta sicuramente critica; di positivo vi è il fatto che non sono state necessarie ulteriori trasfusioni nelle ore successive l'intervento e la confortante notizia che entrambe le suture che sono state fatte ai polmoni stanno reggendo alla perfezione. Sebbene Noemi sia tuttora sedata e in ventilazione meccanica, l'ossigenazione è buona e anche i valori sembrano rientrare nei limiti. I medici sono fiduciosi anche sotto l'aspetto cardiologico, mentre sembra destare maggiori preoccupazioni il quadro polmonare, dal momento che vi sono ancora frammenti ossei e di indumenti che non si sono potuti rimuovere durante l'intervento e che potrebbero portare ad una infezione. Per tale ragione, l'equipe medica ha ritenuto opportuno iniziare una terapia a base di antibiotici, per scongiurare anche questo rischio.

La visita del vice Premier, Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini [VIDEO], attualmente impegnato in un tour elettorale in tutto il territorio campano, ha scelto di far visita alla piccola Noemi nella serata di ieri. Il leader della Lega ha fatto il suo ingresso direttamente nel parcheggio del nosocomio partenopeo, evitando il contatto con tutti i giornalisti appostati all'esterno dell'Ospedale Santobono di Napoli. Il vice premier, non esente da critiche nei giorni scorsi, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione e si è limitato a mostrare la propria vicinanza alla famiglia della piccola, distrutta da questa assurda vicenda.

Orrore social: tifoso cagliaritano augura la morte a Noemi

Il calcio in Italia è più di un semplice gioco: lo dimostrano le abominevoli parole di un tifoso anti-Napoli che, tra i commenti alla gara andata in scena domenica sera al San Paolo tra Napoli e Cagliari, ha augurato la morte alla piccola Noemi. Lo screenshot dell'immagine contenente le offese alla bimba ha rapidamente fatto il giro del web nelle ultime ore, prima che l'utente rimuovesse i commenti in pagina.