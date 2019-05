A Napoli, dove continuano a spopolare eventi di portata nazionale, sarà Palazzo Fondi ad ospitare le prime tre date evento di W.O.L. il nuovo concept partenopeo che ridisegna le regole del clubbing.

Di 'clubbing' si è iniziato a parlare negli anni '70, quando grandi realtà del mondo disco, come lo Studio54 e il Paradise Garage a New York facevano la loro comparsa sul panorama mondiale, segnando una svolta non solo nel mondo della musica, ma anche nel sociale.

Ben presto, infatti, le serate -spesso definite leggendarie- che si tenevano in questi club divennero un punto di riferimento per ogni strato sociale e per ogni comunità, da quella afro-americana a quella LGBT. In queste feste, tutti potevano sentirsi protagonisti almeno per una sera.

L'ambizioso progetto di alcuni addetti ai lavori del mondo dell'organizzazione degli eventi su Napoli è proprio quello di ricreare un'atmosfera di aggregazione ed unità da sempre legata al mondo dei club. W.O.L. è un concept innovativo ed inclusivo, dove diversi generi musicali si incontrano, per abbracciare un pubblico ampio e variegato.

W.O.L: le prime tre date evento a Palazzo Fondi

Le prime tre date date di W.O.L. si terranno a Napoli, da sempre teatro di eventi ineguagliabili, nell'incantevole cornice di Palazzo Fondi, una delle tante bellezze dell'architettura partenopea. Il 7 e il 25 giugno e il 5 luglio, Palazzo Fondi sarà il palcoscenico di diversi artisti, tra dj e band, che spazieranno tra il genere funky alla deep house.

Il 7 giugno saliranno sul palco i FunkRimini e Luis Radio.

I FunkRimini nascono come un collettivo organizzando party e jam session in Riviera. Nel 2015 si trasformano in una band, poliedrica, ma prevalentemente funk. Luis Radio, invece, è uno dei produttori e DJ più influenti della Old School in Italia e un veterano della scena house. Appassionato di house fin da giovanissimo è riuscito ad imporsi nella scena europea.

Il 21 giugno sarà la volta del Dj Rocco Rodamaal e dei FitnessForever. Rodamaal è un dj e producer francese, con uno stile unico, capace di mescolare la deep house, minimal, techno e classic house.I FitnessForever, invece, sono una band originaria di Torre del Greco (Napoli) che ha raggiunto il successo grazie alla casa produttrice spagnola Elephant, che per prima li ha prodotti nel 2009.

Il loro genere funky li ha resi una delle band emergenti più eleganti del panorama internazionele.

Il 5 luglio toccherà ai FunKooL, giovani talenti che mixano dal Soul alla Disco, passando per il funky e le calde musiche jamaicane e al Dj LTJ Xperience, artista di origine bolognese ma che ha portato la sua musica in tutta Europa. LTJ ha iniziato la sua carriera di Dj e Producer negli anni ’80.