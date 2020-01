Nuove assunzioni in vista per l'apertura del nuovo centro polifunzionale che sorgerà nell'area ex Italtubi di Torre Annunziata. Si tratta di un investimento pari a 170 milioni di euro che porterà a nuove prospettive occupazionali per oltre 1.500 risorse. In particolare, potrebbero aprirsi prospettive occupazionali per camerieri, baristi, addetti alle vendite, manager, magazzinieri, addetti alle pulizie e vigilanti.

Annunciata l'apertura del nuovo centro commerciale

Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato del gruppo immobiliare IrgenRe, che, in una conferenza stampa tenutasi a Villa Guarracino ha parlato di un importante progetto volto ad intercettare il flusso di viaggiatori provenienti dalle zone vesuviane e dalla costa sorrentina.

Tuttavia, il complesso commerciale si estenderà su un'area di circa 2 mila metri quadrati e porterà ad assunzioni per oltre 1.500 risorse che verranno inseriti con vari profili professionali. "Si tratta di un'occasione enorme che avrà un risvolto positivo sul tessuto sociale e occupazionale di un'area vastissima. Anche la scelta del sito non è stata casuale", ha concluso l'amministratore delegato della IngRE.

L'apertura del Maximall Pompei prevista per il 2021

L'apertura del centro commerciale dovrebbe avvenire entro la fine del 2021 e, ad investire su un progetto così ambizioso è la Irgen Retail Management azienda specializzata nella gestione di spazi commerciali.

Tuttavia, l'azienda gestisce il centro commerciale di Popntegnano Faiano a Salerno, i parchi commerciali di Afragola e Oplonti e un cinema multisala a Pontecagnano. Stando a quanto afferma il quotidiano "Il Mattino", il centro commerciale ospiterà circa 200 brand che si estenderanno su due livelli, un hotel a 4 stelle, un cinema di otto sale, un teatro e una sala conferenze. Tuttavia, si prevede anche la costruzione di una pizzeria-anfiteatro esterna che si estenderà per oltre 6.500 mq, una seconda piazza multimediale interna di circa 800 mq e un parcheggio per 5.000 posti auto e 30 bus turistici.

Maximall Pompei, probabili assunzioni per vari profili

Nel progetto di Maximall Pompei, anche un parco verde attrezzato aperto al pubblico, sul quale si potrà praticare attività fisica o solamente godersi un momento di relax. Per il complesso commerciale che, con molta probabilità verrà inaugurato entro il 2021, si parla di oltre 1.500 assunzioni che potrebbero riguardare per la maggior parte addetti alle vendite da inserire nei vari negozi.

Inoltre, potrebbero esserci assunzioni anche per camerieri, receptionist e baristi da inserire nell'hotel a 4 stelle, oltre ad addetti alle pulizie, magazzinieri e vigilanti. Tuttavia, si potrebbero aprire nuove prospettive occupazionali anche per impiegati che si occuperanno degli aspetti amministrativi. Per inviare la candidatura occorrerà attendere l'apertura del nuovo centro commerciale e l'attivazione della pagina web dedicata alle selezioni, dove saranno indicate le Offerte di lavoro.