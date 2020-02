È stata annunciata questa mattina in via ufficiale la candidatura a sindaco di Carmela De Stefano in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Casamarciano, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli.

Chi è Carmela De Stefano?

Il nome di Carmela De Stefano non è nuovo nel panorama politico cittadino, infatti, attualmente ricopre la carica di vice-sindaco nell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Manzi. Inoltre, la De Stefano detiene le deleghe alla cultura e alle politiche sociali nel piccolo comune partenopeo.

A sostenere la candidatura della giovane avvocatessa casamarcianese, membro del direttivo del locale circolo del PD (Partito Democratico) è tutta l'attuale maggioranza del governo cittadino, la medesima che nella passata tornata elettorale ha appoggiato il sindaco uscente Andrea Manzi, alla guida della lista civica denominata 'Casamarciano libera e giusta'.

La dichiarazioni dell'attuale sindaco uscente Andrea Manzi

Per l'attuale fascia tricolore casamarcianese, il primo cittadino avvocato Andrea Manzi, la candidatura a sindaco di Carmela De Stefano rappresenta 'La naturale risposta che questa amministrazione affida nelle mani del corpo elettorale, nel solco della continuità amministrativa che si accinge a vivere una fase di rinnovamento con l'ingresso in squadra di numerosi validi e giovani.

La candidatura è la risposta alle capacità amministrative e all'impegno profuso dal vicesindaco Carmela De Stefano, in sinergia e all'unanimità con l'intera maggioranza dell'assise cittadine che adesso ne appoggia la candidatura', aggiunge l'avvocato Manzi, spiegando come si stia già lavorando ad un nuovo progetto con idee originali e innovative che porteranno il comune di Casamarciano a ricoprire un importante ruolo strategico nel piano di sviluppo dell'intera area dell'hinterland nolano.

'Una squadra coesa, solida ed unita, sempre aperta al confronto e al dialogo, che intende fondare i punti del proprio programma nei principi e negli ideali della correttezza e della condivisione', conclude l'attuale primo cittadino casamarcianese.

Carmela De Stefano: 'Grande responsabilità, metterò in campo la mia esperienza'

'Ringrazio l'attuale maggioranza che, insieme a me, ha condiviso il lungo percorso amministrativo e con la quale oggi si è aperto un dialogo costruttivo incentrato su idee nuove e diversificate.

È sicuramente una grande responsabilità che sono pronta ad assumere mettendo in campo l'esperienza maturata in questi anni ma con l'umiltà di aprirmi al confronto nell'ottica di un continuo miglioramento per Casamarciano. Ci attende un grande lavoro di squadra dove l'uno sarà la forza dell'altro senza personalismi ed individualismi', queste le prime parole di Carmela De Stefano, subito dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco.

Le elezioni

Le consultazioni elettorali per le comunali del 2020 si terranno nella stagione primaverile: la data è ancora da stabilire. In provincia di Napoli attualmente sono ben ventisette i comuni che andranno alle urne.

Tra questi, il comune di Casamarciano che conta una popolazione di circa 3220 abitanti, con un corpo elettorale che raggiunge i 2704 elettori (dati aggiornati alle ultime consultazioni europee del 26 maggio 2019).