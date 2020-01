Autostrade per l'Italia dà il via libera a nuove assunzioni. La nota società del Gruppo Atlantia S.p.A, operante nel settore della gestione delle tratte autostradali ha approvato il nuovo piano strategico 2020-2023 che prevede nuovi investimenti, ammodernamenti della rete autostradale, attività di ricerca e sviluppo, digitalizzazione dei processi lavorativi e oltre 1.000 nuovi posti di lavoro, grazie a nuove assunzioni che verranno effettuate entro il triennio.

La nota azienda di costruzione e gestione delle autostrade è stata fondata come società pubblica facente capo all'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Tuttavia, nel 1999 è stata privatizzata e solo nel 2003 è stata riorganizzata assumendo la forma attuale. Autostrade per l'Italia, inoltre, fa parte del Gruppo Atlantia S.p.A che possiede l'88,06% del capitale sociale e opera nel settore della costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade d'Italia. La società è presente sul territorio nazionale con varie filiali tra cui SAT, Autostrade Meridionali, SITMB, Tangenziale di Napoli e RAV. Rappresenta, inoltre, un gruppo in forte espansione, con un fatturato pari a 998 milioni di euro e occupa più di 7.350 dipendenti.

Approvato il Piano Strategico, nuove assunzioni nel triennio

Tuttavia, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Piano Strategico che prevede investimenti nell'arco di un triennio che favoriranno la crescita dell'azienda. Autostrade per l'Italia, infatti, dà maggior spazio al programma di assunzioni che prevede l'occupazione di giovani diplomati e laureati sotto vari profili professionali.

In particolare, l'azienda aprirà le selezioni per Ingegneri, Operai, Tecnici, Addetti autostradali ed Esattori, per un totale di oltre 1.000 unità che verranno impiegati per la realizzazione delle principali attività contenute nel Piano Strategico: manutenzione degli impianti autostradali e gestione delle autostrade.

Previsti anche percorsi di formazione e sviluppo

Inoltre, sono previsti anche programmi specifici di formazione e sviluppo allo scopo di valorizzare i talenti e dare loro la possibilità di crescere dal punto di vista professionale.

Inoltre, non mancherà la possibilità per i laureandi di partecipare a stage retribuiti finalizzati all'inserimento diretto in azienda. Tutti gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro che saranno pubblicate sul sito istituzionale di Autostrade per l'Italia, dove avranno la possibilità di inviare il proprio curriculum.

Circa 1,6 miliardi di investimenti per interventi di manutenzione

Tra gli investimenti che effettuerà Autostrade per l'Italia, inoltre, circa 1,6 miliardi di euro verranno destinati agli interventi di manutenzione con un aumento del 40% rispetto al quadriennio precedente.

Nel progetto, anche la digitalizzazione degli asset e dei processi produttivi, per la quale saranno destinati circa 200 milioni di euro.