A Volla, una cittadina ai piedi del Vesuvio in provincia di Napoli, alcuni malviventi hanno saccheggiato un bar di nuova apertura approfittando del momento di chiusura dell'attività a causa dell'emergenza Coronavirus. Il furto è avvenuto nella serata del 1 aprile intorno alle 21. I ladri si sono introdotti all'interno dell'attività saccheggiando qualunque cosa e causando ingenti danni alla struttura.

La dinamica del furto

I ladri si sono introdotti all'interno dell'attività dopo aver forzato la saracinesca ed una volta all'interno hanno portato via tutto.

Sono stati stimati dei danni che ammontano a circa 6000 euro. È stato un duro colpo per il giovane imprenditore che aveva aperto l'attività da pochissimo tempo e che era stato costretto a chiudere a causa delle disposizioni del Governo in merito alle restrizioni legate alle misure di contenimento da Coronavirus. È stato lui stesso a rendere nota la notizia attraverso la pagina social della sua neonata attività. Oltre ad un messaggio rivolto ai malviventi in cui ha espresso il suo disprezzo per questo gesto vile, ha allegato anche alcune foto che non lasciano nulla all'immaginazione.

Immagini che ritraggono il bar nelle condizioni in cui è stato lasciato dai malviventi, vuoto e con pesanti danni alla struttura. Il giovane imprenditore ha fatto anche sapere che è deciso a rialzarsi e che, nonostante tutti i sacrifici fatti per realizzare il suo sogno, è disposto a ricominciare da capo per rimettere in piedi la sua attività nonostante il grosso danno economico che questo triste evento gli ha causato.

È a conoscenza del difficile momento che tutti stanno attraversando ma nonostante questa forte battuta d'arresto, ha chiesto la vicinanza di tutte le persone che hanno sempre creduto in lui per ripartire di nuovo e ancora più forte quando questo stato di emergenza si arresterà e tutto ritornerà alla normalità.

Le parole di Gianni Simioli de 'La Radiazza'

Il noto conduttore della trasmissione radiofonica 'La Radiazza' di Radio Marte, Gianni Simioli, ha rivolto un messaggio di solidarietà al giovanissimo imprenditore colpito da questo gesto vile in un momento già particolarmente difficile per tutti e ancor di più per chi possiede un'attività che purtroppo, in questo periodo di emergenza, deve rimanere chiusa nel pieno rispetto delle regole imposte dal Governo Italiano.

I danni stimati sono altissimi, soprattutto per un giovane che ha investito tutti i suoi risparmi in quello che doveva essere la realizzazione del sogno di una vita, frutto di gavetta e sacrifici. Sono stati numerosi i messaggi di sostegno e solidarietà che sono arrivati al giovane, da parte di conoscenti, clienti e da coloro che sono rimasti attoniti nell'apprendere una simile notizia.