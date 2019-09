Lunedì scorso, alle 21:30, è andata in onda la prima puntata del noto programma televisivo Temptation Island VIP, in cui le 6 coppie composte da Serena Enardu e Pago, Federica Caputo e Ciro Petrone, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Anna Pettinelli e Stefano Macchi e Sharon Macrì e Damiano Coccia detto "Er faina" verranno divise e il cui amore verrà duramente messo alla prova dalla presenza di tentatori e tentatrici nei rispettivi villaggi.

La voce della partecipazione di uno dei concorrenti in particolare ha suscitato stupore e sgomento in più persone facenti parte del mondo televisivo e non (tra cui Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, la quale, nei giorni scorsi, ha riferito in una storia Instagram di essere piuttosto scioccata dalla partecipazione di un tale personaggio al programma), che in queste ultime tre settimane hanno dedicato a Damiano Er Faina parole per niente dolci e delicate.

Testate e siti di Gossip di tutta Italia hanno dichiarato di astenersi categoricamente dalla pubblicazione di contenuti riguardanti la "webstar" e invitato i lettori a fare lo stesso, non considerando la sua presenza al programma che, fino alla scorsa edizione NIP, ha sempre giudicato negativamente. Ma veniamo a noi: perché mi permetto di definire una "webstar" tra virgolette?

Chi è Damiano Er Faina

Damiano Er Faina è noto per il suo accento romano alquanto enfatizzato e per la teatralità con cui accende una sigaretta e lancia violentemente il suo accendino sul tavolo in quasi ogni suo video.

Damiano Er Faina è noto perché è un personaggio e, in quanto tale, fa ridere due tipi di persone:

1 - le persone che casualmente capitano in un suo video in cui non emerge né il suo narcisismo cronico, né la sua tendenza ad insultare personaggi del mondo dello spettacolo (Fedez, Denis Dosio definito "co***one" e "dev**to", che aveva anche detto di voler prendere a schiaffi), influencer (Taylor Mega a cui ha riservato tristi frasi come "ma quanti uccelli prendi al giorno?"), conduttrici televisive (Barbara D'Urso, definita anch'ella "dev**ta" e presa in giro in svariati video, uno dei quali ritraeva Damiano a "quattro zampe" imitarla in un bosco) programmi televisivi (Temptation Island) e donne che non conosce minimamente ma si permette di insultare colpendo soprattutto il fattore estetico (Katia Fanelli, dalla precedente edizione di Tempation Island, definita "ce**a", "chi busta è, busta rimane" in gergo romano).

2 - I leoni da tastiera come lui.

Dunque, in un mondo che sembra girare sempre più al contrario, Damiano Er Faina è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella televisione italiana "grazie" al suo narcisismo e alla sua misoginia. Con la speranza che un domani la televisione italiana e internet scelgano di dare più importanza a personaggi meno volgari ed egocentrici, ci auguriamo che gli autori di Tempation Island VIP decidano di escludere i suoi falò e il suo percorso a Temptation Island dalle registrazioni che verranno mandate in onda nelle prossime settimane.

Ad oggi l'unica cosa che si sa per certa è che stiamo dando fin troppa importanza a un vero e proprio bullo del web che non si è mai neanche degnato di chiedere scusa.