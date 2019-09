Stasera, lunedì 9 settembre, su Canale 5 inizierà la seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi. Sei le coppie famose che metteranno alla prova il proprio rapporto, sempre nella meravigliosa cornice del resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Avranno a disposizione 21 giorni per trarre un bilancio della propria esperienza e soltanto durante il Falò di Confronto finale decideranno se uscire dal programma insieme o da separati.

Ovviamente se non arriverà una richiesta di Falò di Confronto anticipato e visti i primi video spoiler pubblicati sui profili social del programma, sembra proprio che non tutto filerà liscio come l'olio.

Temptation Island Vip: le coppie partecipanti

Sono sei le coppie che hanno accettato di mettersi alla prova durante il docu-reality: Serena Enardu e Pago, Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Federica Caputo e Ciro Petrone, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi e, infine, Sharon Macrì con Damiano "Er Faina".

Le coppie dovranno vivere separate, per 21 giorni, in due distinti villaggi. In ognuno di questi saranno presenti delle ragazze e dei ragazzi single e le fidanzate e i fidanzati dovranno testare l'amore per il proprio partner, cercando di non cadere in tentazione.

Anticipazioni: 'Er Faina' convocato nel Pinnettu, la Enardu vicina al single Alessandro

Nonostante il programma inizi ufficialmente solamente stasera, la produzione del programma, attraverso i propri profili social, ha rilasciato le prime anticipazioni in merito.

Nei video si vede un "Er Faina" convocato nel Pinnettu, molto probabilmente per visionare un video della sua fidanzata Sharon. Vista la sua reazione molto arrabbiata, le cose nel villaggio delle fidanzate non sembrano procedere come lui sperava.

Nel villaggio appena citato, invece, Serena Enardu inizia a instaurare un certo feeling con il single Alessandro; vicinanza che potrebbe causarle non pochi problemi con il fidanzato Pago.

Stessa cosa per Nathalie Caldonazzo, che ha una certa simpatia per il single Michele (Loprieno, ex cavaliere di Uomini e Donne). Il fidanzato Andrea Ippoliti, per ripicca, ha deciso di avvicinarsi alla single Zoe: come andrà a finire? Stessa sorte per Simone Bonnacorsi: infatti la sua fidanzata Chiara si sta avvicinando "pericolosamente" al single Valerio.

Non solo allontanamenti, infatti per alcuni la distanza dal proprio partner sta diventando un vero e proprio problema, come è successo a Ciro Petrone.

Il ragazzo è scappato dal villaggio dei fidanzati per andare dalla fidanzata Federica; ostacolato dalla produzione, sarà riuscito nella sua impresa?

Nella puntata di stasera vedremo anche come procede la convivenza all'interno dei villaggi, dove conosceremo una Anna Pettinelli in versione "sergente di ferro" nei confronti delle altre fidanzate e dei single tentatori; anche se la conduttrice radiofonica ha instaurato un'amicizia con Nathalie Caldonazzo, che regalerà momenti moltodivertenti.

Tante anticipazioni, ma ormai l'attesa è finita: stasera su Canale 5, a partire dalle 21.20, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. Il programma è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.