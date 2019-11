Durante l'episodio di Un posto al sole andato in onda venerdì 8 novembre, in un finale di puntata a dir poco sconvolgente, è emersa una ipotesi: Jacopo potrebbe avere investito Aldo Leone. Il dubbio è d'obbligo perché in effetti non viene mostrata la scena in cui lui è alla guida dell'auto di Diego ma, in virtù di quanto visto durante l'episodio, potrebbe esserci un coinvolgimento del ragazzo nell'incidente occorso al padre.

Un ragazzo difficile

Ad inizio puntata si è notato quanto Jacopo (Matteo Santorum) mal sopporti il papà. Delia (Elena Vanni) ha dovuto insistere molto per far sì che il ragazzo andasse a trovare suo padre in ospedale. Di contro Aldo (Luca Capuano) è sembrato sinceramente legato a suo figlio, tant'è che ha implorato la moglie di convincerlo a passare a fargli visita durante la degenza. Fino a questo punto non c'è stato nulla di sorprendente, in fondo poteva trattarsi dell'atteggiamento poco maturo del solito adolescente annoiato da tutto, ma in seguito sono stati svelati alcuni inquietanti dettagli relativi alla sera dell'incidente.

Jacopo probabile colpevole

In un flashback, relativo alla fatidica sera dell'incidente, si può vedere Aldo lasciare la casa, con una banale scusa, per recarsi da Beatrice (Marina Crialesi). Dinanzi a tale evento, Delia ha avuto un crollo emotivo, mostrando tutta la sua insofferenza verso un marito che l'ha sempre trattata senza rispetto, tradendola ripetutamente da anni. A questo punto si è potuto notare quanto Jacopo fosse dalla parte della mamma, il ragazzo ha abbracciato e incoraggiato la madre rivelandole che se ne sarebbe occupato lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

In seguito, Jacopo è uscito di casa su tutte le furie, deciso ad affrontare suo padre, per poi tornare a notte fonda visibilmente sconvolto. C'è da dire che non è stata mostrata nessuna scena relativa all'incidente, tuttavia la puntata si è conclusa con un parallelo tra passato e presente, in cui si può notare uno sguardo complice tra Delia e Jacopo. Il quadro che ne deriva è abbastanza chiaro, almeno secondo le opinioni di alcuni telespettatori: Jacopo potrebbe aver investito il padre e la madre avrebbe scelto di coprirlo.

La decisione di Diego

Nonostante Raffaele (Patrizio Rispo) risulti ancora convinto dell'innocenza del figlio, anche lui è dovuto capitolare dinanzi agli eventi. L'uomo, pur di fare ottenere gli arresti domiciliari per Diego (Francesco Vitiello), si è recato in carcere per convincere il figlio ad accettare il patteggiamento. Il giovane Giordano ha acconsentito a fare questo passo, tuttavia questo non mette la parola fine all'intricata vicenda, poiché lui e il padre hanno palesato la volontà di voler continuare a lottare.