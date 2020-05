Nei giorni scorsi Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossava una parrucca. Dopo un po', però, la cantante ha deciso di togliere quell’accessorio dal suo capo e di mostrarsi di nuovo al naturale a tutta la sua community di fan. L'artista ha approfittato dello scatto per fare un discorso molto toccante sull'importanza della bellezza al giorno d'oggi, specie in riferimento all’amor proprio.

Arisa è sempre stata un personaggio molto eclettico e stravagante e questo lo si deduce dal suo look spesso anticonvenzionale. Nel post in questione, infatti, ci ha tenuto a porre l’accento su come lei non dia importanza al giudizio degli altri quando c’è di mezzo l’estetica, sta di fatto che non si lascia affatto condizionare da qualche like in più.

Arisa crea scalpore per la foto con la parrucca

Arisa in queste ore sta facendo molto discutere per la pubblicazione di un post nel quale ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a indossare e poi a togliere la parrucca dal capo. Quando ha pubblicato lo scatto in cui ha sfoggiato una folta chioma castana, molti utenti nei commenti si sono complimentati con lei per la sua bellezza e il suo taglio più femminile. I capelli lunghi, infatti, secondo molti, hanno contribuito ad enfatizzare i suoi splendidi lineamenti. Dopo aver ricevuto tutti questi complimenti, però, la cantante ha deciso di togliersi la parrucca e di tornare a mostrare il suo taglio cortissimo.

Il discorso della cantante sulla bellezza

Arisa nel suo post ha esordito dicendo: "Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso". In seguito ha aggiunto: "Mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te". La cantante ha dichiarato di aver ricevuto moltissimi commenti positivi sotto la foto con il nuovo look, tuttavia questo non è quello a cui lei dà peso nella vita.

Arisa ha invitato le donne ad avere una maggiore consapevolezza di se stesse perché ciascuna persona dovrebbe amarsi ed essere amata per quello che è e non per la sua bellezza.

L'appello dell'artista

Nella parte conclusiva del suo intervento, Arisa ha quindi lanciato un appello dicendo: "Fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico".

Il suo obiettivo, dunque, è quello di spronare le donne a dare importanza alle cose che contano davvero nella vita e non alle frivolezze dell’estetica. Moltissimi fan hanno apprezzato il suo ragionamento e si sono complimentati con lei per lo splendido messaggio inviato. Diverse persone, infatti, le hanno scritto di apprezzarla moltissimo non solo come cantante e artista ma anche come donna. Lei, con garbo ed educazione, ha cercato di rispondere e ringraziare tutti.