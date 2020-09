Upas (acronimo di Un posto al sole) è una soap opera tutta italiana in onda su Rai 3 dal 1996 ed ha raggiunto oltre le cinquemila puntate. La sua ambientazione è la bella città di Napoli, nel Palazzo Palladini di Posillipo in cui si svolgono le vicende dei protagonisti.

Un posto al sole è una soap opera che racconta non solo le storie d'amore che intercorrono tra i vari personaggi, gioie e amarezze della vita quotidiana dei protagonisti come di ognuno di noi, ma anche e soprattutto tratta, nel corso delle sue innumerevoli puntate, tematiche sociali come storie di cronaca della criminalità giovanile e non, problemi relativi alle dipendenze come l'alcolismo e il gioco d'azzardo, prostituzione, omofobia e violenze di vario genere; in definitiva vengono narrati, attraverso i copioni e l'eccellente recitazione degli attori, il bello e il brutto di questa nostra società con una semplice e delicata analisi delle questioni presentate e sempre con un sentimento propositivo e forte di ottimismo.

Il personaggio di Giulia e la truffa sentimentale

Il personaggio di Giulia, interpretato magistralmente dall'attrice Marina Tagliaferri, è sempre stato nella trama di questa soap un personaggio forte, dinamico, attento e riflessivo. Giulia è un'assistente sociale di professione e come tale è pronta ad aiutare e assistere appunto le persone che si rivolgono alla sua fondazione. Una donna di mezza età, divorziata, con due figli ormai grandi e indipendenti, con una buona cerchia di amicizie, ma si ritrova sola sentimentalmente dopo la rottura con il suo fidanzato Denis.

La sua solitudine interiore e inespressa la porta a chattare con uno sconosciuto in un sito di incontri. Marcello Sermonti è il nome dell'uomo con cui Giulia scambia messaggi quotidiani via chat, scoprendo reciproche affinità e interessi; i due iniziano anche a scambiarsi telefonate e, udendo la voce calda e rassicurante di questo sconosciuto, Giulia inizia ad innamorarsene.

Marcello è sempre presente telefonicamente e via chat ed è molto attento a prendersi cura di Giulia, ma disdice all'ultimo momento gli appuntamenti fissati per incontrare personalmente la donna a causa di problemi con suo figlio. Saranno proprio questi problemi il motivo per cui Marcello chiederà dei soldi a Giulia, la quale ormai innamorata, farà di tutto per raccogliere la somma richiesta dal suo amato.

Giulia scoprirà man mano che è stata vittima di una truffa sentimentale: ottenuti i soldi, Marcello sparisce, diventa introvabile, non risulta più in chat e il suo numero di telefono è disabilitato. La donna si chiude in sé stessa per il dolore di essere stata ingannata, diventa apatica ed esce solo per lavorare, non riesce a superare il danno morale.

La denuncia di Giulia

Le ultime puntate trasmesse in questa settimana raccontano che la protagonista casualmente scopre chi è Marcello: ferma in macchina ad un semaforo, sente un uomo parlare al telefono, ne riconosce la voce e le frasi romantiche, da lui pronunciate, sono le stesse che mesi prima le erano state rivolte. Da quel momento la donna si riaccende, rompe il muro del silenzio, scopre grazie a un colpo di fortuna il luogo di lavoro del truffatore e il suo vero nome e lo affronta. Gli autori di questa soap ci mostrano una Giulia in pieno riscatto e decisa infine a denunciare l'uomo. Le forze dell'ordine iniziano le loro indagini.