Gabriella e Cosimo de Il Paradiso delle Signore si sono sposati, ma non è detto che il loro matrimonio sia per sempre. A far riflettere è la scena del pianto della ormai ex signorina Rossi in abito da sposa.

Nelle prossime puntate della soap opera Salvatore deciderà per forza di cose di andare avanti provando a voltare pagina, mentre Gabriella inviterà a Villa Bergamini le sue amiche Veneri, forse per trovare un po' di consolazione.

Ma siamo davvero sicuri che sia stata questa la scelta giusta e che Gabriella non torni indietro?

Il Paradiso delle Signore, Salvatore: 'Sposi un uomo che non ami'

Il matrimonio dovrebbe essere uno dei giorni più belli della propria vita e le lacrime versate - almeno in teoria - dovrebbero essere di felicità.

Questo non sembra essere accaduto per Gabriella, come si è potuto vedere nel corso della puntata 85, quando Gabriella sta aspettando Anna in Caffetteria e incrocia Salvatore.

Il giovane Amato ha giocato l'ultima carta, dicendo alla sua amata di essere anche pronto a fare una piazzata. Gabriella però lo ha subito fermato, pregandolo di non rovinarle in matrimonio e dandogli del pazzo. ''Pazza sei tu a sposare un uomo che non ami'', ha ribattuto Salvo.

Salvatore però non ha dimenticato le parole di Gabriella in passato, certa di non amare davvero Cosimo. Come può aver cambiato idea in così poco tempo?

Gabriella piange in abito da sposa

Un altro indizio che potrebbe fare pensare a un dietrofront della novella signora Bergamini - senza dubbio il più importante - è il suo pianto una volta indossato l'abito da sposa.

Poco prima era seduta sulla panchina dell'amore persa nei suoi pensieri, stessa cosa che ha fatto anche Salvatore. Salvo viene visto da Rossi che, rifugiatasi poi in atelier, si lascia andare a un pianto liberatorio.

Forse per farsi forza, Gabriella si è subito ricomposta e, come si è visto nella puntata clou de Il Paradiso delle Signore, ha sposato Cosimo.

Salvatore potrebbe rimanere sorpreso

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Gabriella e Cosimo si trasferiranno a Villa Bergamini, pronti a iniziare una nuova vita insieme.

Ma è questa la felicità tanto sognata da Gabriella? Anna ha subito intuito che tra la cugina e Salvo c'è ancora qualcosa, un qualcosa di così forte da farla vacillare a pochi giorni dalle nozze.

Se Gabriella decidesse di lasciare Cosimo creerebbe scandalo, ma non sarebbe la prima volta. Lo abbiamo visto di recente con Clelia e Luciano che, a dispetto delle convenzioni sociali del tempo, hanno scelto di lasciare Milano per vivere la loro storia d'amore.

Cosa farà la bella Rossi non si sa, ma molti fan della soap sperano in un colpo di scena che possa farla tornare con Salvatore, il suo primo grande amore.