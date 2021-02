Nella soap opera Il Paradiso delle Signore Umberto Guarnieri condivide con Adelaide di Sant'Erasmo un segreto: cosa è accaduto ad Achille Ravasi. Nelle puntate attualmente in onda, i due cognati hanno messo da parte la questione, complice la morte di Arturo Bergamini, l'unico che avrebbe potuto far emergere la verità. Tuttavia, la contessa sembra essere sempre in allerta, mentre Guarnieri fa quello in cui riesce meglio: pianificare e investire. Non è detto, però, che dietro le azioni dell'uomo non ci sia l'intenzione di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Da una parte il figlio illegittimo di Umberto, Federico Cattaneo, resta colpito dai progetti che il commendatore ha in mente per la città.

Dall'altra, quest'ultimo vuole coinvolgere il giovane nei suoi affari. Guarnieri è chiaro: vuole averlo al suo fianco "al momento giusto". L'ambiguità del commendatore e la sua smisurata ambizione potrebbero far pensare a degli affari poco "cristalllini".

Cosa intende Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) quando dice "al momento giusto"? Si potrebbe pensare che il cinico banchiere de Il Paradiso delle signore stia cercando di capire come "capitalizzare" ciò di cui è a conoscenza e voglia coinvolgere il figlio nei suoi affari. In un dialogo tra Federico (Alessandro Fella) e il commendatore (nella puntata 83), il giovane intercede per Ludovica (Giulia Arena) affinché la ragazza abbia la possibilità di partecipare al matrimonio di Cosimo (Alessandro Cosentini).

Guarnieri non riesce a dirgli di no, anche se conosce bene l'opinione di Adelaide (Vanessa Gravina). Nello stesso dialogo, Umberto invita Federico alla villa perchè deve parlargli di una cosa importante.

Nella puntata 84 de Il Paradiso delle signore il giovane mantiene la promessa e si reca a villa Guarnieri. I due parlano di affari. Cattaneo confessa al padre di essere rimasto stupito di fronte ai progetti che l'uomo ha per la città, specialmente quelli in cui molta gente potrà aggregarsi.

Il commendatore ammette che "è solo l'inizio". Quali altri progetti ha in mente Guarnieri? Potrebbe entrarci Achille Ravasi, suo eterno rivale e dalla cui morte potrebbe aver ricavato qualcosa di economicamente vantaggioso. Difficile dirlo, visto l'enigmatico sorriso con cui accompagna ogni sua proposta.

Il personaggio interpretato da Roberto Farnesi ne Il Paradiso delle signore non è facile da comprendere. Troppe frasi lasciate a metà, troppi sorrisi quando parla di affari e molta pacatezza anche di fronte all'agitazione di Adelaide quando si parla di Achille Ravasi. Sembra quasi che l'uomo sia certo di aver chiuso definitivamente la faccenda e abbia in mente qualcosa di poco trasparente. Resta il fatto che, dopo aver giocato sporco per rimanere a galla nell'alta società, vuole raggiungere vette più alte e avere accanto a sé il figlio Federico.

Nella puntata 84 de Il Paradiso delle signore, il banchiere si complimenta con il giovane, perché è di sani principi ed è capace di capire di cosa hanno bisogno le persone e quali sono le loro inclinazioni.

Per questo motivo vuole che lavori con lui, perché non ne capisce di finanza e si preoccupa dell'aspetto più umano che economico. Tuttavia, Federico rifiuta l'offerta, perché il suo lavoro al Paradiso è più che sufficiente. Guarnieri ribatte dicendo che non importa. Magari non avverrà immediatamente, ma l'importante è che al momento giusto il giovane sia pronto. Per adesso non è chiaro a cosa si riferisca, ma di certo il commendatore ha qualcosa in mente.