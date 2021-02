Spesso alcuni personaggi di serie tv o soap affascinano il pubblico soltanto per il fatto di non essere nè buoni nè cattivi, ma soltanto interessati ad emergere, anche se questo significa mettere in atto piani machiavellici. É il caso di Ludovica Brancia di Montalto, la giovane viziata de Il Paradiso delle Signore, di cui non si può certo negare che ne abbia combinate parecchie per raggiungere i suoi scopi. Il personaggio interpretato da Giulia Arena non smette mai di stupire il pubblico, perchè cerca di tenersi a galla nonostante si sia messa contro una fila di persone e rappresenta il tipo di donna fragile che sceglie sempre di mostrare il suo lato peggiore.

Ludovica è testarda e determinata e, quando vuole scoprire qualcosa, va a fondo finchè non riesce nel suo intento. Il problema è capire se intende usare a suo vantaggio ciò di cui viene a conoscenza. Per la sua interprete, però, la Brancia è sulla via del cambiamento.

Giulia Arena su Ludovica de Il Paradiso delle signore: 'ci sarà un percorso di cambiamento'

Giulia Arena è la giovane attrice che presta il volto a Ludovica Brancia di Montalto ne Il paradiso delle signore. In tre stagioni, indubbiamente, il suo personaggio ha subìto dei cambiamenti, spesso in funzione del suo tornaconto. L'attrice messinese ha svelato che la giovane è eccessivamente gelosa e nelle prossime puntate dovrà essere più forte. "Questa è la stagione di cui sono più soddisfatta.

Ci sarà un percorso di cambiamento che il pubblico non ha ancora visto" ha anticipato l'ex Miss Italia. Sarà così? Per il momento i telespettatori stanno vedendo una Ludovica che si sente emarginata per essere stata inizialmente esclusa dal matrimonio di Cosimo. Allo stesso tempo la sua mente lavora cercando di capire come Federico Cattaneo abbia un così forte ascendente sul commendatore Guarnieri.

La domanda è: si tratta solo di curiosità o vuole conoscere qualcosa da poter usare a suo vantaggio?

Ludovica e il legame tra Umberto e Federico: cosa è accaduto nella puntata 82 de Il Paradiso delle signore

Nella puntata 82 de Il Paradiso delle Ludovica è al circolo e assiste ad una conversazione tra Umberto Guarnieri e Federico Cattaneo. Il banchiere si dice stupito per la decisione presa da Luciano.

Il giovane ammette: "Mi manca. Non è solo mio padre. È anche il mio migliore amico". La Brancia li osserva. Lo scambio di battute tra i due le sembra molto intimo, come se Federico sia uno di famiglia. Prima di salutarsi, il commendatore dice che è stato un piacere pranzare con il giovane e che spera ci saranno altre occasioni. Federico gli chiede cosa potrebbe regalare a Cosimo in qualità di testimone. Guarnieri risponde che dovrebbe rivolgersi ad Adelaide. Dopodiché, Federico offre un caffè a Ludovica che ne approfitta per chiedergli di cosa stesse parlando con Umberto. Cattaneo risponde che si è trattato di un semplice pranzo tra amici. La Brancia, però, non è convinta. Per lei c'è qualcosa sotto. Il banchiere considera amici solo coloro che possono concedergli un vantaggio.

Perciò, è evidente che la giovane andrà in fondo alla vicenda. Considerata l'astuzia del personaggio, a breve potrebbe scoprire che Umberto e Federico sono padre e figlio.