La soap italiana Il Paradiso delle Signore continua a sorprendere i telespettatori che la seguono giorno dopo giorno. L'argomento che continua a tenere banco in queste ultime puntate della fiction è il tradimento di Marta con Dante Romagnoli e gli affari tra il commendatore e l'amante della figlia. Gli spoiler confermano che molto presto, Umberto scoprirà qualcosa di molto allarmante su Dante. L'arrivo dell'uomo in Italia potrebbe essere legato alla sua conoscenza con Achille Ravasi. Quest'ultimo, per vendicarsi del cognato e della moglie Adelaide, potrebbe aver spinto Romagnoli ad avvicinarsi alla famiglia Guarnieri per distruggerla.

Dante propone un allettante affare a Vittorio

L'arrivo in Italia del cugino di Fiorenza Gramini ha di certo destabilizzato gli equilibri all'interno di due importantissime famiglie: quella dei Guarnieri e quella dei Conti. Quest'ultimo verrà presto a conoscenza che la moglie, durante la sua permanenza negli USA, ha avuto una liaison amorosa con Dante. Romagnoli, non appena arrivato dagli Stati Uniti, ha voluto subito fare affari con Vittorio e ha iniziato a sondare il terreno circa gli investimenti del commendatore. Dante ha immediatamente aperto la mente di Vittorio sulla possibilità di ampliare le vendite della sua azienda, vendendo i capi a marchio Paradiso fuori dall'Italia. Il direttore dell'atelier, anche se non è stato appoggiato dalla moglie, ha accettato immediatamente la proposta e firmato un contratto, con colui che scoprirà essere l'amante della moglie.

Romagnoli potrebbe distruggere Guarnieri

Puntata dopo puntata Romagnoli ha iniziato a cercare di capire come vadano gli affari ad Umberto. Il suo interessamento è apparso del tutto ambiguo, soprattutto quando ha scoperto che il commendatore ha rilevato la Ditta Palmieri, sottraendola a Cosimo Bergamini. Mentre Umberto e Dante sono intenti a fare affari insieme, Adelaide ha scoperto, tramite una lettera da parte di Marta, quello che è successo tra la nipote e Dante.

La contessa non ha esitato ad affrontare il cugino di Fiorenza, mettendolo in guardia ad allontanarsi per sempre dalla giovane Guarnieri, invitandolo a ritornare a New York. Essendo un uomo molto deciso ed impulsivo, Romagnoli ha sottolineato di non avere la minima intenzione di perdere Marta. A quel punto la Sant'Erasmo ha chiesto al cognato di indagare sul passato di Dante.

Come confermano le anticipazioni, Umberto scoprirà qualcosa che potrebbe metterli in guardia: Dante potrebbe essersi alleato con Ravasi, per distruggere la famiglia Guarnieri. Dell'ex marito di Adelaide, infatti, non si hanno notizie da quando è partito insieme alla contessa, per il viaggio di nozze. Si sa soltanto che Adelaide, una volta arrivata in America, ha smascherato Achille e ha chiesto aiuto alla sua famiglia in Italia per scappare dal consorte. E' stato infatti Umberto a riportare la donna in Italia e dunque potrebbe essere a conoscenza di cosa gli sia accaduto realmente. Ravasi quindi potrebbe essere vivo e, una volta conosciuto Dante, potrebbe averlo spinto ad avvicinarsi a Marta, per vendicarsi di Umberto e della moglie Adelaide.