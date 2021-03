Lunedì 29 marzo è andata in onda in prima serata su Rai 1, la quarta ed ultima puntata della prima stagione di Makari con protagonista l'attore siciliano Claudio Gioè. La fiction che in onda di lunedì al posto de 'Il Commissario Montalabano' ha fatto registrare record di ascolti in tutti e quattro gli appuntamenti e ha avuto una media di 6 milioni di telespettatori. Inoltre, lo stesso attore che ha interpretato il protagonista Saverio Lamanna in una recente intervista ha affermato che c'era il rischio del paragone con Montalbano, visto e considerato che anche Makari è ambientata in Sicilia. Nonostante ciò la fiction ha avuto un grande successo e ha superato perfino la concorrenza dell'Isola dei famosi su Canale 5.

Questo grande successo di Màkari, ha spinto i telespettatori a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione della serie televisiva. Al momento non si hanno notizie certe, anche se non c’è motivo per affermare che la Rai non voglia portare avanti le vicende e avventure del giornalista investigatore e del suo simpatico amico, Peppe Piccionello.

Inoltre, c'è da dire che le vicende raccontate nella fiction sono tratte dai romanzi dello scrittore Gaetano Savatteri. Per la narrazione della prima stagione gli sceneggiatori hanno utilizzato i primi cinque libri, ma ne restano ancora altri cinque da cui la serie potrebbe ispirarsi. Dunque è molto probabile che una seconda stagione di Makari possa esserci, visto e considerato che anche il materiale a disposizione è in abbondanza.

Le parole dei protagonisti di Makari

L'attore protagonista Claudio Gioè che ha interpretato il ruolo di Saverio Lamanna, in una recente intervista ha spiegato che al momento non c'è nessuna certezza sulla seconda stagione, in quanto per loro è stato già un grandissimo successo portare a termine la prima stagione.

Invece, la protagonista femminile Suleima interpretata dall'attrice Ester Pantano è stata più possibilista su una possibile seconda stagione.

Infatti la ragazza ha citato le stesse parole del produttore Carlo Degli Esposti durante la conferenza stampa di presentazione della fiction: 'Solo i risultati possono portare a continuare la serie. Date le premesse, una seconda stagione mi sembra possibile'.

Piccionello invece è il terzo protagonista della fiction ed è stato interpretato dall'attore siciliano Domenico Centamore.

Quest'ultimo, è apparso molto ottimista riguardo alla possibilità di una seconda stagione. Infatti, l'uomo ha detto che non c'è nessuna certezza, però secondo lui ci sarà Makarì 2 perché 'Le voci e i numeri lo dicono'.

Infine Centamore ha detto che la fiction è un bellissimo prodotto e meriterebbe a prescindere una riconferma, in quanto viene rappresentata una Sicilia del tutto nuova, lontana dagli stereotipi.