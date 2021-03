Riccardo e Roberta hanno deciso di lasciare insieme Uomini e donne, durante la puntata andata in onda martedì 9 marzo. Ida non ha condiviso nessun commento riguardo la scelta trasmessa in televisione. Ora che Guarnieri è lontano dalle telecamere, Platano potrebbe decidere di ritornare in televisione per trovare un nuovo amore, mentre Riccardo e Roberta potrebbero decidere di mettere alla prova la loro relazione, partecipando a Temptation Island.

Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e Donne

Durante una puntata di Uomini e Donne, andata in onda a metà dicembre, Ida aveva fatto recapitare in trasmissione l'anello che Riccardo le aveva donato, durante il loro fidanzamento.

In seguito, la coppia aveva avuto un acceso confronto in studio, andato in onda a metà gennaio. Da quel momento, Platano non è più apparsa in televisione nel programma di Maria De Filippi. Dal momento che il suo ex compagno ha lasciato la trasmissione con Roberta, Ida potrebbe decidere di tornare nel dating show per cercare l'amore.

Ida non commenta la scelta di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

Fra gli indizi che potrebbero far ipotizzare un ritorno di Ida a Uomini e Donne, prima di tutto ci sarebbe il fatto che, apparentemente, l'ex dama non avrebbe un nuovo compagno. Inoltre, Ida non è mai stata al centro di gossip, riguardanti la sua vita sentimentale, oltre alla storia con il cavaliere pugliese. In aggiunta a questi indizi, ci sarebbe anche il fatto che la parrucchiera bresciana non ha commentato la scelta di Riccardo e Roberta.

La serata della messa in onda della puntata in cui Guarnieri e Di Padua hanno lasciato il programma insieme, Ida si è limitata a dire ai suoi follower: ''Lo so che stavate tutti aspettando... la mia buonanotte''. Sembrerebbe quindi che la parrucchiera abbia scelto di non parlare più della questione, magari per poter voltare pagina.

Riccardo e Roberta potrebbero essere una coppia di Temptation Island

Riccardo e Roberta hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dichiarandosi innamorati. La storia fra Guarnieri e Di Padua è ricominciata da poco tempo, fra alti e bassi, ma la loro storia aveva avuto una prima occasione di sbocciare in un amore qualche anno fa, prima che il cavaliere pugliese si fidanzasse con Ida.

Guarnieri aveva già partecipato a Temptation Island con la parrucchiera e sarebbe plausibile ipotizzare che, anche questa volta, Maria De Filippi e il suo staff, decidano di poter far mettere alla prova ancora Riccardo con il suo nuovo amore. Non resta che attendere notizie ulteriori, riguardo ai fidanzati che faranno parte del cast del programma, per scoprire se ci sarà anche la neo coppia del parterre over.