Questa volta per Umberto de Il Paradiso delle Signore 5 è davvero difficile difendersi dalle accuse. A metterlo nei guai la lettera di Arturo Bergamini finita nelle mani di Gabriella e poi di Cosimo. A prendere in mano la situazione è Adelaide, che non perde tempo per andare da Gabriella e invitarla a tenere a bada il marito. È solo l'inizio.

Il Paradiso delle Signore 5, la vita di Umberto nelle mani di Cosimo

Gabriella ha avuto coraggio a consegnare la lettera di Arturo nelle mani del marito. Le accuse rivolte a Umberto sono chiare e ben delineate, alle quali vanno aggiunte le informazioni contenute nel famoso cablogramma arrivato dagli Stati Uniti.

Cosimo ha accusato pubblicamente Umberto e sa che non può tornare indietro, non ora.

Dopo la figuraccia fatta al Circolo, Guarnieri è sul piede di guerra. Sebbene tenti di mantenere la calma, sa che la situazione può precipitare da un momento all'altro. Adelaide invece sembra aver perso il controllo, è in costante ansia. Come mai? Ci sembra strano che la sua preoccupazione sia solo per le sorti di Umberto. Forse, anche lei, ha qualcosa da nascondere di molto compromettente.

L'importante è ritrovare la strada

Il rapporto tra Cosimo e Gabriella è compromesso, Bergamini concentra tutte le energie per incastrare Umberto. Tutto precipiterà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, quando Gabriella verrà premiata come migliore stilista dell'anno.

Cosimo non le darà il dovuto supporto emotivo e perderà la testa vedendola interagire con Salvatore.

Nell'episodio 132 Gabriella, nonostante tutto, ha cercato di dare forza a Cosimo: ''L'importante è ritrovare la strada''. I buoni propositi però non basteranno. Bergamini ha un appuntamento importante con Aldo Montini, ha qualcosa di scottante da raccontargli.

Si tratta delle accuse rivolte a Umberto.

La prova chiave per far luce sul mistero Ravasi

E se queste accuse non bastassero? Montini ha paura, se le rivelazioni di Cosimo si rivelassero non vere per lui sarebbero guai si tratterebbe di diffamazione. Bergamini vuole andare avanti, si assumerà tutte le responsabilità del caso.

Tuttavia manca la prova chiave, quella capace di incolpare senza se e senza ma Umberto della sparizione di Achille.

Forse, la soluzione si tutto sta in Adelaide, l'unica testimone oculare di quanto successo in America. La contessa di certo non tradirà Umberto e dovrà trovare una soluzione per allontanare ogni sospetto, sempre che anche lei non sia implicata in questa torbida storia. Ed ecco la svolta.

Adelaide fuori controllo nelle puntate finali Il Paradiso delle Signore 5

Come raccontano le anticipazioni, la posizione di Gabriella si complicherà. Non solo dovrà vedersela con richiesta di Adelaide di tenere a bada Cosimo, ma rischierà di perdere l'amore di suo marito. Una tremenda scenata di gelosia al Circolo - seguita da un litigio a casa - darà ben poche speranze al futuro della coppia.

Resta poi da capire come si muoverà Adelaide. Anche se in lite con Cosimo, Gabriella di certo non gli remerà contro. E, a quel punto, la contessa potrebbe passare a maniere forti per salvare Umberto e forse anche lei stessa. Un ricatto non è da escludere.