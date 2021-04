Si avvicina il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore e tante storie troveranno una soluzione, mentre altre resteranno ancora aperte in attesa delle nuove puntate in programma per il mese di settembre 2021. Che ne sarà di Giuseppe e Agnese, indispettita per aver scoperto i loschi affari del marito al quale aveva dato fiducia? La situazione si rivela più complicata del previsto, dal momento che il signor Amato si è rivolto a persone sbagliate e molto pericolose.

A essere nei guai è anche Salvatore, che però può contare sull'amicizia indiscussa di Marcello, pronto anche a sacrificarsi per una buona causa.

Lo stesso Barbieri dovrà affrontare i suoi guai con la giustizia dopo la deposizione di Sergio Castrese. Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello prenderà una decisione estrema e molto sofferta quando verrà a sapere che ormai il suo arresto è imminente.

Il Paradiso delle Signore, Giuseppe delude Agnese e Salvatore

Giuseppe sembrava essere cambiato ma così non è. Agnese ha scoperto tutto e ne è delusa, non riesce a capire come sia possibile che sia caduta un'altra volta nella rete di bugie del marito. Dal canto suo, il signor Amato si è giustificato dicendole di aver creduto di fare una 'cosa giusta per loro', visto che sino ad ora non gli è riuscito.

Salvatore non sa ancora in che pasticcio si è messo suo padre.

Mentre gli prepara un caffè, in una giornata come tante, ha altri pensieri. Giuseppe lo sorprende: ''Sai i soldi che ti ho prestato? Sono andati persi''. A Salvo trema la terra sotto i piedi, come farà ora con la Caffetteria? Il signor Amato non racconta tutta la verità, certo di deludere il figlio.

Il buon Salvo però non ha intenzione di farsi prendere in giro e così decide di incontrare il socio di suo padre, vuole sapere cosa sta succedendo.

Una volta faccia a faccia con Vincenzo, Salvatore intuisce che dietro i silenzi di Giuseppe c'è molto altro.

Marcello pronto a incastrare Vincenzo, ma per lui arriva il mandato di arresto

Bongiovanni senza dubbio ha un grosso giro di affari nei quali ha coinvolto anche Giuseppe. Salvatore non riesce a credere che la colpa sia tutta di suo padre e così inizia a sospettare che in questa faccenda sia coinvolto anche Vincenzo.

Marcello, generoso e altruista come suo solito, offre aiuto a Salvo.

Se davvero Bongiovanni ha qualche responsabilità, bisogna incastrarlo. Non è la prima volta che Barbieri ha a che fare con un malvivente, è stato lui a far arrestare Castrese. Vincenzo non sembra essere una persona onesta e, capito l'andazzo, potrebbe mettere in pericolo sia Salvatore che Giuseppe. Non si esclude dunque che sia proprio Marcello a salvare entrambi con una delle sue idee strampalate ma vincenti.

Nello stesso tempo però, il giovane Barbieri dovrà vedersela con il suo mandato di arresto. Marcello penserà che l'unica soluzione percorribile sia quella di fuggire e diventerà ufficialmente un ricercato. Come andrà a finire?

Non resta che attendere con pazienza le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.