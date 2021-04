L'Inter fa i conti con l'aritmetica per arrivare ad alzare al cielo il diciannovesimo scudetto e interrompere il dominio Juve che va avanti da nove anni in Italia. Il successo contro il Verona, grazie alla rete di Darmian, sempre più uomo-scudetto in questo finale di stagione, ha portato Antonio Conte a sbilanciarsi. Il tecnico avrebbe dichiarato che l'Inter ha lo scudetto in tasca al 95%, questo significa che già nel prossimo week-end i nerazzurri potrebbero essere campioni d'Italia. Tutto dipenderà anche dai risultati di Milan e Atalanta, ma ormai il traguardo è sempre più vicino.

La vittoria a San Siro non ha mancato, però, di polemiche da parte della squadra ospite. Sull'1-0 per l'Inter, al minuto 82 Handanovic non trattiene un pallone aereo che si insacca in porta. Nel riprenderlo, però, il portiere sloveno viene contrastato da Faraoni. Abisso fischia il fallo e il goal dell'1-1- viene annullato. Ancora una volta viene contestata la direzione di gara di alcuni arbitri. Abisso non è nuovo ai nerazzurri. Già nel 2019 finì sotto i riflettori per aver concesso un discusso rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di mano di D'Ambrosio. In quell'occasione l'Inter vinceva 2-3 in rimonta e finì la partita con un beffardo 3-3. Ora, che è avvenuto uno 'scongelamento', anche Daniele Orsato potrebbe tornare ad arbitrare nuovamente l'Inter.

Orsato e quel famoso Inter-Juve 2-3

Il ritorno di Abisso ad arbitrare un match dell'Inter potrebbe essere una decisione propedeutica a far tornare pure Daniele Orsato, magari a scudetto già vinto dai nerazzurri per evitare ulteriori polemiche. Il fischietto di Schio, infatti, non viene ricordato con il sorriso dai tifosi di Appiano Gentile.

Tutto è partito da quel famoso Inter-Juve 2-3 del 28 aprile 2018, la partita che spianò la strada ai bianconeri per l'ennesimo trionfo in Italia. A far infuriare la squadra nerazzurra fu un intervento molto scomposto di Pjanic su Rafinha, al minuto 12 della ripresa, che l'arbitro fischiò solamente, senza procedere con una sanzione.

Un cartellino giallo allo juventino, già ammonito, avrebbe riportato la partita in equilibrio per numero di uomini (all'Inter era stato espulso Vecino nel primo tempo). Le polemiche che ne scaturirono, e che continuano ancora oggi, hanno portato Orsato a non arbitrare più i nerazzurri nella sua carriera. Sono passati ormai tre anni e, da quel momento, ha diretto ben 47 partite in Serie A: 19 nella stagione 2018/2019, 17 nell'annata 2019/2020 e 11 nel campionato attuale. Il ritorno di Abisso con l'Inter in campo ha rappresentato una prima barriera che è caduta. La prossima potrebbe riguardare Orsato.