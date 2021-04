Continua ad entusiasmare la soap italiana Il Paradiso delle Signore. A poche settimane dal finale di stagione, previsto a metà maggio, le trame non smettono di sorprendere i telespettatori che la seguono quotidianamente. A caratterizzare queste ultime puntate è stata la storia d'amore "a senso unico" tra la giovane sarta Maria e il capo magazziniere Rocco. La ragazza scoprirà molto presto del bacio tra Rocco ed Irene e potrebbe fargliela pagare. Nei prossimi episodi, infatti, la sarta verrà corteggiata da Alfredo Perico e potrebbe approfittare dell'interesse del ragazzo per fidanzarsi con lui e vendicarsi del magazziniere.

La signorina Puglisi delusa dal comportamento di Rocco

Infatti, è da tanti mesi ormai che la signorina Puglisi prova a conquistare il suo amato Rocco. I due sono da sempre stati legati da un sentimento di amicizia ma, puntata dopo puntata, la giovane sarta si è resa conto di provare qualcosa che va oltre. Quando ha scoperto che il magazziniere è entrato nel cuore di Irene, per Maria è stato l'inizio di un incubo. La ragazza siciliana ha fatto di tutto per evitare che i due si potessero avvicinare più del dovuto ma la situazione gli è sfuggita di mano. Come visto nelle precedenti puntate, Irene ha chiesto sostegno al giovane magazziniere, dopo essere stata accusata del furto degli abiti dell'atelier.

Rocco non ha esitato a consolare la Venere bionda. I due si sono ritrovati da soli e molto vicini a tal punto da scambiarsi un bacio. Alla luce di questa svolta, Rocco ha cercato di riavvicinarsi alla commessa, ignorando che nel frattempo Maria non ha fatto altro che pensare a come coronare il suo amore con lui. Per Rocco ogni scusa è stata buona per evitare la sarta e Maria, dopo aver ricevuto forfait alla cena, si è resa conto di non piacere al nipote di Agnese.

Maria viene corteggiata da Alfredo

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la situazione si farà sempre più complessa. Maria scoprirà che Irene e Rocco si sono baciati. Dopo la delusione da parte dei due ragazzi, la giovane sarta vivrà dei giorni di tristezza ma tutto prenderà una piega diversa. Al magazzino farà ingresso Alfredo Perico, un giovane meccanico che aiuterà Armando a sistemare le bici da corsa.

Sarà lì che il ragazzo si prenderà una cotta per la sarta e inizierà a corteggiarla. A quel punto, Rocco si ingelosirà e farà di tutto per non far avvicinare Maria al meccanico. Dato che la ragazza è molto delusa dall'indifferenza del magazziniere nei suoi confronti, potrebbe agire d'astuzia e vendicarsi per il "male" ricevuto da Rocco. La signorina Puglisi, infatti, potrebbe fidanzarsi con il meccanico per fare un dispetto al giovane Amato. Solo in quel modo Rocco potrà veramente capire cosa prova realmente sia per Irene che per la sua compaesana, facendo così luce sui suoi sentimenti.