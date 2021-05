La puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa il 6 maggio ha dimostrato che Umberto e Adelaide hanno a che fare con la scomparsa di Achille Ravasi e che Guarnieri sta nascondendo qualcosa di compromettente. Il commendatore ha incontrato l'investigatore Gallo prima che questi parlasse con Cosimo e lo ha pagato perchè facesse credere a quest'ultimo che il marito della contessa è vivo e vegeto. Come se ciò non bastasse, è emersa una sconvolgente verità sull'avvocato. Il banchiere ha rivelato alla cognata che Ravasi ha una figlia negli Stati Uniti e questo potrebbe rappresentare un problema.

Infatti, in base a ciò di cui è a conoscenza, se la sconosciuta si presentasse a Milano potrebbe anche ricattare i Guarnieri.

Umberto è deciso ad insabbiare tutto: puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 6 maggio

Per capire come si sono svolti gli eventi bisogna fare riferimento proprio alla puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 6 maggio. Tutto inizia quando Umberto (Roberto Farnesi) aspetta di incontrare Dante (Luca Bastianello) al Circolo per essere aggiornato sulle ultime novità. Romagnoli gli riferisce che l'investigatore Thomas Gallo si trova a Milano per vedere Cosimo (Alessandro Cosentini). Guarnieri appare, come sempre, sicuro di sé e pensa sia conveniente parlare con l'uomo prima che lo faccia Bergamini.

É evidente che il cinico commendatore abbia intenzione di insabbiare tutto. Nel corso della puntata viene mostrato l'incontro tra il detective e il figlio di Arturo. Il truffaldino gli estorce un'alta somma di denaro per rivelargli che Ravasi (Roberto Alpi) è vivo, come emerge anche da alcuni scatti in cui l'avvocato è impegnato in una partita a golf.

Insomma, le sue teorie sull'omicidio dell'uomo ad opera di Guarnieri sarebbero infondate.

Guarnieri paga Gallo per il vero dossier: ultimi minuti de Il Paradiso delle signore del 6 maggio

Dunque, stando alle informazioni fornite da Thomas Gallo, le teorie di Cosimo si sono rivelate inconsistenti, poiché basate su qualcosa che non corrisponde alla realtà.

Tuttavia, il subdolo investigatore non ha dato a Bergamini il vero dossier che, invece, si trova nelle mani di Umberto. I telespettatori scoprono ciò alla fine della stessa puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa il 6 maggio. Il colpo di scena avviene negli ultimi minuti prima dei titoli di coda, mentre Guarnieri racconta ad Adelaide (Vanessa Gravina) di aver incontrato Gallo. Viene mostrato con un flashback la chiacchierata tra i due uomini. Durante l'incontro il banchiere consegna all'investigatore una somma di denaro perché non dica a Cosimo ciò che invece ha riferito a lui. La scena, in modo astuto, non fa capire al telespettatore cos'è veramente accaduto negli Stati Uniti, ma rivela che è tutto scritto in alcune carte custodite nella cassaforte di Villa Guarnieri.

Colpo di scena alla fine della puntata de Il Paradiso delle signore del 6 maggio: Ravasi ha una figlia

Umberto riferisce ad Adelaide un'informazione importante su Ravasi che l'investigatore avrebbe scoperto indagando sul conto dell'avvocato. Si tratta di qualcosa di cui lei non era a conoscenza e che potrebbe rappresentare un grosso problema per entrambi. Il banchiere le rivela che il marito le ha nascosto l'esistenza di una figlia che vive negli Stati Uniti. Ciò vuol dire che la questione si ingigantirà e tirerà in ballo, alla fine della quinta stagione o all'inizio della prossima, una new entry che potrebbe dare del filo da torcere al commendatore e alla contessa. Il punto sarà capire di cosa è a conoscenza il misterioso personaggio e come si approccerà a loro, se dovesse arrivare a Milano.

Se la figlia di Ravasi sapesse cosa è accaduto al padre - non lo sa neanche il pubblico con certezza - potrebbe anche decidere di ricattare i due cognati, magari minacciando di rivolgersi a Cosimo Bergamini, l'unico che di recente ha avuto il coraggio e l'avventatezza di accusare il commendatore.