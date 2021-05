I Guarnieri non smettono mai di stupire. Anche se l'unità fa la forza, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda su Rai 1 il commendatore e la contessa non fanno parte della stessa squadra. Il motivo è che i due hanno un'opinione diversa sul matrimonio di Marta. In realtà è sempre esistita una diversità di vedute su molte questioni, ma entrambi finivano ogni volta per convergere nella stessa direzione. Questa volta, invece, sembrano mantenersi totalmente su posizioni opposte. Umberto è convinto che Dante Romagnoli sia un errore di percorso e che Vittorio continui a essere l'uomo giusto per la figlia, mentre Adelaide pensa che l'italoamericano abbia ridato alla nipote il sorriso che aveva perso.

Se i due cognati non combatteranno per la stessa causa, per Marta il risultato potrebbe essere disastroso.

Adelaide appoggia Dante: puntata de Il Paradiso delle signore del 4 maggio

Per capire l'opinione di Adelaide (Vanessa Gravina) bisogna fare riferimento alla puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda il 4 maggio. La scena significativa, in cui si apprende il pensiero della contessa, è ambientata al Circolo e la vede protagonista insieme a Dante Romagnoli (Luca Bastianello). La donna parla del filmato da realizzare per promuovere il grande magazzino negli Stati Uniti ed elogia Marta (Gloria Radulescu) che, secondo il suo parere, è molto telegenica ed è nata per essere protagonista.

Tuttavia, per l'italoamericano la giovane non sembra entusiasta del lavoro, poiché insieme alla storia del Paradiso delle signore emergerà anche il matrimonio con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Dopo aver ascoltato l'opinione dell'uomo, Adelaide inizia a mettere in chiaro il suo pensiero ammettendo che "i litigi logorano e distraggono dagli obiettivi principali".

Con queste parole la contessa fa un chiaro riferimento all'attuale situazione in cui si trovano la nipote e il marito e fa capire a Dante di essere dalla sua parte.

La contessa chiede a Dante di 'fare di Marta una donna felice'

Sempre nella scena già citata, la contessa di Sant'Erasmo chiede a Romagnoli di "fare di Marta una donna felice".

L'uomo replica ammettendo che, pur volendo, la giovane è sposata e non è un dettaglio da poco. "Se è questo a frenarla, vuol dire che ho sbagliato a sedermi qui", ribatte la contessa. Forse la donna lo ha sopravvalutato, ma in realtà le perplessità di Romagnoli nascono dalla convinzione che la donna possa volere Vittorio accanto alla nipote. Adelaide conferma di avere molta stima di Conti, tuttavia crede che "per Marta, ormai, sia solo una ferita aperta". Pronunciando queste parole la contessa ammette con chiarezza da quale parte ha deciso di stare ed è evidente che non si tratta del proprietario del Paradiso delle signore. La discussione tra i due si conclude con il suggerimento della donna di non perdere tempo, ma di procedere per gradi.

Perché la contessa agisce in questo modo? Se da zia si può comprendere, da nobildonna degli anni '60 sembra piuttosto strano. Inoltre, decidere di appoggiare Dante potrebbe generare altra confusione in Marta e peggiorare la situazione.

Umberto, da suocero ad amico di Vittorio: Il Paradiso delle signore puntata del 5 maggio

Mentre Adelaide sostiene Romagnoli nella conquista di Marta, Umberto (Roberto Farnesi) spinge Vittorio a non arrendersi. Il pensiero del commendatore è stato da subito chiaro anche per Dante, quando il banchiere ha precisato che la loro collaborazione non rappresentava un "lasciapassare" per stare con sua figlia. Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 5 maggio Guarnieri si mette dalla parte di Vittorio che cerca di rassicurare, parlandogli da amico e non da suocero.

Stavolta il cinico commendatore potrebbe veramente avere a cuore la felicità di Marta, anche se questo significa mettersi contro l'uomo che gli ha offerto sostegno nella questione sorta con le accuse di Cosimo. Guarnieri è convinto che Marta sia confusa e che Romagnoli sia un incidente di percorso. Perciò, esorta il genero a fare il primo passo e a fare spazio al perdono e ai sentimenti che prova verso la moglie. Solo così facendo, secondo Umberto, il giovane imprenditore potrà capire se il suo matrimonio è veramente finito.