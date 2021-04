Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda su Rai 1 la potente famiglia Guarnieri sta affrontando delle turbolenze che, probabilmente per innata presunzione, non pensava dovesse fronteggiare. Tuttavia, se nascondi troppa polvere sotto il tappeto, prima o poi salta fuori. Con la pacatezza glaciale che lo contraddistingue, Umberto Guarnieri non è più disposto a tollerare le illazioni di Cosimo, ma non vuole arrivare allo scontro aperto. Il giovane Bergamini lo accusa dell'omicidio di Achille Ravasi e le sue insinuazioni finiscono sui giornali.

Il commendatore reagisce alle calunnie contrattaccando il nemico. Possiede, infatti, dei documenti compromettenti che creerebbero difficoltà alla famiglia Bergamini.

Romagnoli offre a Guarnieri il suo sostegno: Il Paradiso delle signore, puntata 21 aprile

Il Paradiso delle signore procede dritto verso la conclusione, ma i colpi di scena sembrano solo ai blocchi di partenza. Alcuni di questi coinvolgono Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la "questione Ravasi". Nella puntata trasmessa il 21 aprile Dante (Luca Bastianello) vuole aiutare Umberto ad uscire dalla disdicevole situazione in cui si trova. L'italoamericano conosce gente influente che potrebbe fornirgli un valido supporto. Secondo Romagnoli sono in tanti a chiedersi dove sia finito Ravasi (Roberto Alpi).

E qui sorge l'interrogativo: perché Dante sostiene Umberto a tutti i costi? Potrebbe esserci un secondo fine, ma è presto per dirlo. In ogni caso, il banchiere sa cavarsela anche da solo e, se dovesse servire, abbatterà il Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Con Romagnoli al suo fianco potrebbe farlo, ma a quale prezzo?

Puntata de Il paradiso delle signore del 22 aprile: Umberto ha dei documenti compromettenti sui Bergamini

Dante Romagnoli offre a Guarnieri il suo appoggio. Bisognerà capire quale motivo si nasconda dietro la grande disponibilità dell'italoamericano. Resta il fatto che Umberto ha un asso nella manica che potrebbe fermare Cosimo.

Ciò emerge nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda il 22 aprile. Il potente commendatore possiede dei documenti che infangherebbero l'immagine della famiglia Bergamini. Dunque, se fosse necessario, l'astuto banchiere saprebbe come colpire il figlio di Arturo (Riccardo Diana). Intanto Adelaide (Vanessa Gravina), tra un mancamento e l'altro, pensa a come sbarazzarsi di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) e insiste perché Ludovica Brancia (Giulia Arena) venga nominata Vicepresidente del Circolo. Inutile dire che la cugina di Romagnoli è sopraffatta dall'ira e non intende darla vinta alla contessa.

Guarnieri continua a imporre le sue regole ne Il Paradiso delle signore: anche Romagnoli deve accettarle

Nella soap Il Paradiso delle signore il capofamiglia Guarnieri è sempre stato un personaggio che dettava le regole, mai quello che le subiva. Ed è ancora così, nonostante sia osteggiato dai Bergamini. Prima Arturo e adesso Cosimo mettono in dubbio il suo buon nome ma, a differenza di Adelaide, non si lascia abbattere. Dante Romagnoli gli offre sostegno e lui gliene è grato, ma alcune cose vanno messe in chiaro. La sua riconoscenza non è un pass per corteggiare Marta (Gloria Radulescu), poiché la giovane è sposata. L'italoamericano dice che il suo aiuto non dipende dal sentimento per la fotografa, bensì dalla stima per la famiglia Guarnieri.

L'uomo dichiara di non volere nulla in cambio dell'aiuto, ma potrebbe non essere così. Intanto, però, chiede l'aiuto di Fiorenza per scoprire se c'è qualcuno che manovra Cosimo Bergamini. La cugina non è entusiasta, perché non vuole piegarsi al potere dei Guarnieri.