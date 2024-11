Un altro mistero sconvolgerà la vita dei protagonisti di Endless Love. Si tratta della scomparsa del cadavere di Ozan Sezin. Il commissario Hakan Demirtas, dopo avere ricevuto il permesso di fare riesumare il corpo, scoprirà che la tomba è vuota e che, dunque, il cadavere del povero Sezin è stato spostato altrove. La verità è che Tarik ha profanato la tomba e ha portato via il corpo per impedirne l'esame autoptico. L'uomo è convinto che sia stata Zeynep ad uccidere Ozan e quindi vuole evitare che ciò possa emergere dall'autopsia.

Anticipazioni Endless Love: Tarik ruba il corpo di Ozan

Nei prossimi episodi della seconda ed ultima stagione di Endless Love un video sembrerà inchiodare Zeynep per l’omicidio di Ozan, la cui morte è avvenuta l’anno prima. Nel filmato si vedrà la giovane mentre cerca di soffocare il marito con un cuscino. Una scena che colpirà tremendamente Nihan, la quale andrà alla polizia a denunciare l'ex cognata per l’assassinio del fratello. Tuttavia, nonostante l'evidenza della prova, il commissario Hakan Demirtas non crederà alla colpevolezza di Zeynep e vorrà far effettuare un esame autoptico sul cadavere del povero di Ozan per capire se la sua morte sia realmente avvenuta per il soffocamento. Quando otterrà il permesso di riesumare il corpo e procederà allo scavo della tomba, si accorgerà che la cassa è vuota e il cadavere è sparito.

Stando alle anticipazioni, sarà stato Tarik ad introdursi di notte al cimitero per fare sparire il corpo di Ozan e nasconderlo in un’altra tomba. L'uomo avrà commesso l'ennesimo reato per impedire che l'autopsia inchiodi Zeynep per l'omicidio del marito, ignorando che è invece stato Gurcan ad uccidere il povero Ozan.

Kemal coglie il fratello Tarik in flagrante

Mercan, la poliziotta incaricata di occuparsi della sparizione di Asu, scoprirà grazie a Kemal e Nihan che Ozan è stato ucciso con del veleno iniettato da Gurcan su ordine dell'insospettabile Alacahan. La detective incastrerà una ad una le tessere del puzzle e scoprirà anche che è stato Tarik a dissotterrare la tomba di Ozan per proteggere Zeynep.

La donna attirerà quest'ultimo in una trappola. Mercan si presenterà a casa Soydere e farà credere a tutti, compreso Tarik, che il corpo di Ozan è stato ritrovato e che, dunque, si potrà procedere con l'autopsia. La bugia metterà in allerta Zeynep, la quale supplicherà il fratello di fare qualcosa per far sparire nuovamente il cadavere. L'uomo non se lo farà ripetere due volte e tornerà quella notte al cimitero per riesumare il corpo senza vita di Sezin, ignorando che sia Mercan che Kemal lo staranno seguendo. Infatti, sarà proprio quest'ultimo a coglierlo in flagrante mentre starà scavando un'altra fossa. Kemal deciderà subito di salvare il fratello e lo lascerà fuggire prima che arrivi la poliziotta.

La fuga impedirà il suo arresto, ma permetterà il ritrovamento del cadavere di Ozan e, dunque, l'autopsia.

Tarik ha impiccato Ozan per proteggere Zeynep

Negli episodi precedenti di Endless Love Ozan è stato ritrovato morto, appeso al soffitto della camera dell'ospedale in cui era stato ricoverato per un'intossicazione. L'indagine è stata archiviata poiché tutto faceva pensare ad un suicidio. In realtà Ozan non si era ucciso. Quel giorno Zeynep si era recata in ospedale dal marito e durante un litigio gli aveva messo un cuscino in viso per farlo smettere di parlare. In quel preciso momento era sopraggiunto Tarik che aveva preso in corpo del giovane e lo aveva appeso al soffitto per inscenare il suicidio ed evitare, così, che Zeynep venisse accusata di omicidio.