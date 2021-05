Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. La quinta stagione sta quasi per terminare e molti colpi di scena caratterizzeranno il gran finale, previsto a fine maggio. Il matrimonio tra Marta e Vittorio verrà messo ancora una volta a dura prova. Proprio quando i due si stavano riappacificando, una chiamata inaspettata per Marta ha ribaltato le carte in tavola. La fotografa ha ricevuto una proposta da parte di Alan Sterling che le ha chiesto di far parte del suo team creativo americano. Quello che fa molto pensare è che potrebbe esserci Dante dietro a tale richiesta.

Romagnoli vuole riprendersi a tutti i costi la sua amante e pur di farle dimenticare Vittorio, potrebbe aver insistito con l'imprenditore Americano, affinché convocasse Marta in America. L'imprenditore ha un suo sogno: ovvero quello di costruire un futuro con Guarnieri a New York.

Marta conosce Dante in America

A tenere banco in queste ultime puntate dalla soap italiana Il Paradiso delle Signore, è stata la storia d'amore tra il direttore dell'atelier Vittorio Conti e la giovane Marta Guarnieri. Dopo il ritorno della fotografa dagli Usa, i due coniugi hanno attraversato un periodo molto delicato. A scatenare la crisi matrimoniale tra Vittorio e Marta è stato il rientro in Italia di Dante Romagnoli.

Il cugino di Fiorenza Gramini ha avuto un flirt con la giovane Guarnieri, durante la loro permanenza in America. I due infatti si sono conosciuti proprio alla Sterling, l'azienda americana dove ha lavorato Marta. Puntata dopo puntata la moglie di Vittorio è stata sommersa dai dubbi e ha cercato di far luce sui sentimenti che prova nei confronti del direttore dell'atelier.

Grazie al riavvicinamento professionale e all'amore che li lega per il Paradiso, i due si sono riavvicinati e Marta ha preso un'importante decisione. Consapevole di provare ancora qualcosa di forte nei confronti del marito, la ragazza ha preferito chiudere ogni rapporto con il suo amante e provare a salvare il suo matrimonio con Vittorio.

Romagnoli vuole far allontanare Marta dal marito

Dopo le parole di Marta, Dante è sembrato rassegnato alla decisione della ragazza. L'uomo ha infatti deciso di lasciare nuovamente Milano e partire per Londra. Prima di farlo però ha voluto affrontare per l'ultima volta il suo rivale in amore. Precisamente nel corso dell'episodio 151, Romagnoli ha fatto ingresso al Paradiso ed ha visto Marta e Vittorio baciarsi. Deciso ad andare fino in fondo, Dante ha raggiunto Conti in Caffetteria per dargli l'ultimo saluto, prima della partenza. Contemporaneamente, a villa Guarnieri, Marta ha ricevuto una telefonata direttamente da Alan Sterling. L'imprenditore americano si è complimentato con la fotografa per gli ultimi lavori svolti in Italia, e le ha offerto di entrare a far parte del suo team creativo, a New York.

Marta è rimasta molto turbata da questa proposta: proprio quando la passione tra lei e Vittorio stava per rinascere, tutto è precipitato. Collegando i pezzi del puzzle, potrebbe essere stato proprio Dante che, pur di allontanare Marta da Vittorio, potrebbe aver spinto Alan a fare quest'importante offerta alla giovane. Qualora Marta dovesse accettare la proposta, si spianerà la strada per una possibile vita in America.