La puntata finale de Il Paradiso delle Signore 5 va in onda il 28 maggio e chiude la stagione 2021, in attesa dei nuovi episodi in programmazione per settembre. Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti è stato confermato, mentre non abbiamo l'ufficializzazione della presenza di Gloria Radulescu, alias Marta Guarnieri. Le anticipazioni svelano che, dopo l'ennesima bugia di Marta, Vittorio deciderà di chiudere la sua storia d'amore. Ci sarà però una notte di passione che potrebbe avere dolci conseguenze.

Finale Il Paradiso delle Signore, Marta sceglie di andare a New York

Nelle ultime puntate della soap, in onda dal 24 al 28 maggio su Rai 1, Marta riceverà una telefonata da Sterlig che le proporrà il lavoro dei suoi sogni. L'unica pecca è che deve trasferirsi a New York. La bella Guarnieri, ritrovata la complicità con il marito, avrà timore a parlargliene, finendo per rovinarsi con le sue stesse mani. Conti infatti, scoperta per puro caso la sua bugia, non avrà più intenzione di perdonarla. Metterà dunque la moglie davanti a una scelta: o la carriera o l'amore. A dispetto di ogni previsione, la fotografa deciderà di accettare la proposta di Sterling.

Nel frattempo, anche per Gabriella arriverà il tempo di dare una risposta a Cosimo, desideroso di cambiare vita all'estero.

Non è affatto detto che lo segua a Parigi, visto che a Milano ha il suo lavoro che tanto ama e anche Salvatore, dal quale non riesce a staccarsi. Giuseppe invece riceverà una lettera compromettente da una donna conosciuta in Germania e anche il signor Amato preferirà non dire nulla ad Agnese.

L'ultima notte di Marta e Vittorio e la possibile gravidanza

Prima che Marta parta per New York, passerà una passionale e struggente notte d'amore con Vittorio. Nemmeno questo le farà cambiare idea. Tuttavia, sui social e nelle tante pagine dedicate alla soap, è emersa un'ipotesi molto convincente. Sappiamo che Marta non è riuscita a dare un figlio a Vittorio, ma non è sterile.

La sua patologia le rende difficile portare avanti una gravidanza. Ci sono però spiragli di una guarigione: la bella Guarnieri ci aveva già provato con una cura sperimentale, lasciata poi perdere per gli effetti collaterali.

Non esclude che Marta possa scoprire di essere rimasta incinta e, una volta a New York, si affidi alle cure di un luminare. Vittorio sarebbe così messo davanti alla gioia più grande, quella di diventare padre. Se Marta tornasse a Milano incinta, Conti di certo non le volterebbe le spalle. Non ci sono ovviamente conferme ma le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 potrebbero riservare una dolce e inaspettata sorpresa che farebbe molto felici i fan della coppia.