La programmazione de Il Paradiso delle Signore 5 proseguirà fino al 28 maggio quando verrà trasmesso il finale della quinta stagione e il pubblico conoscerà finalmente come andranno a finire le vicende dei vari personaggi. L'ultimo appuntamento sarà un evento doppiamente speciale, poiché il cast artistico e tecnico della soap festeggerà l'importante traguardo delle 500 puntate in formato daily. Sono già state anticipate le vicende a cui il pubblico assisterà nell'ultimo giorno di programmazione ma, stando agli spoiler rilasciati, sembra che non sia stato rivelato tutto.

Partendo da questo presupposto, sicuramente i telespettatori dovranno aspettarsi qualche sorpresa proprio nell'ultima puntata.

Il finale de Il Paradiso delle signore potrebbe riservare al pubblico delle sorprese

La puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì 28 maggio non sarà l'ultimo appuntamento con la soap, ma soltanto un finale di stagione. Infatti, a breve la produzione tornerà a lavorare sul set per le riprese delle puntate inedite che dovrebbero approdare su Rai 1 in autunno. Gli ascolti della quinta stagione hanno permesso il rinnovo per un'altra annata che sarà la quarta in formato daily. I fan della soap conoscono già cosa accadrà nell'ultimo appuntamento, anche se ci sono delle anticipazioni che sicuramente non rivelano tutto.

Dalle interviste rilasciate da alcuni attori del cast, sembra che ci sia da aspettarsi anche altro. La sensazione che accadrà qualcosa di sorprendente è emersa soprattutto dopo l'annuncio fatto da Roberto Farnesi. L'interprete del commendatore Guarnieri, senza scendere nel dettaglio, ha infatti anticipato: "Settimana super, il gran finale si avvicina....

da non perdere".

Anticipazioni ultima puntata de Il Paradiso delle signore 5: Gabriella deciderà se partire per Parigi

Le anticipazioni dell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore sembrano volutamente poco chiare in alcun punti e forse troppo in altri. I telespettatori, dunque, al momento non conoscono i dettagli delle vicende a cui assisteranno il 28 maggio.

Alcune cose sono comunque certe: Gabriella (Ilaria Rossi) deciderà se partire o meno per Parigi, come vorrebbe il marito Cosimo (Alessandro Cosentini), e gli Amato saranno al centro di due questioni delicate. A proposito della famiglia siciliana, le anticipazioni rivelano che Rocco (Giancarlo Commare) penserà di risolvere i contrasti con il futuro suocero andando a parlargli di persona, mentre il capofamiglia Giuseppe (Nicola Rignanese) nasconderà alla moglie Agnese (Antonella Attili) una lettera inviata dalla Germania da una certa Petra. Infine, stando agli spoiler, la vicenda di Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si concluderà con la loro separazione.

Al centro del finale del 28 maggio de Il Paradiso delle signore ci saranno ancora Marta e Vittorio

La crisi tra Marta e Vittorio è stata una delle principali storyline de Il Paradiso delle signore 5. Sembra evidente che i coniugi Conti saranno grandi protagonisti anche nel finale di stagione. Nelle puntate dell'ultima settimana di programmazione della soap la giovane Guarnieri deciderà di accettare la proposta di lavorare per la compagnia Sterling e, dunque, dovrà partire per gli Stati Uniti. Ad appoggiare la sua scelta ci saranno, come sempre, il padre Umberto e la zia Adelaide (Vanessa Gravina). Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che Marta e Vittorio si lasceranno ma, visto che recentemente Alessandro Tersigni ha parlato di "un finale inaspettato", proprio negli ultimi minuti della puntata potrebbero esserci delle sorprese.