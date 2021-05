Patrizio Rispo ha postato, nelle sue storie su Instagram, alcune insolite riprese notturne, tratte dal set di Un posto al sole. I brevi video risultano particolarmente interessanti perché mostrano un dettaglio che, probabilmente, sarebbe dovuto rimanere segreto. L'attore, che interpreta Raffaele Giordano, inquadra in rassegna tutti i colleghi presenti sul set. In quella particolare scena si possono notare nel cortile di Palazzo Palladini: Miriam Candurro (Serena Cirillo), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) e Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori).

L'attenzione però si concentra tutta su quest'ultimo. L'attore infatti, inizialmente, non mostra il volto parlando, in tono divertito, di un "segreto di stato" ma dopo qualche secondo, incautamente, Rispo lo riprende in viso svelando il mistero che non poteva essere rivelato.

Un posto al sole, un insolito set notturno

È raro che ad Un posto al sole si decida di girare di notte e, in genere, quando questo avviene c'è un motivo ben preciso. In passato molte scene ad alto impatto drammatico sono state girate in notturna, quindi questo alimenta la curiosità in merito a questo caso, ma c'è dell'altro. Al momento delle riprese si possono notare Filippo, Serena, Ferri e Raffaele di notte nel cortile di Palazzo Palladini, Ma perché sono lì?

Le scene di passaggio vengono girate di giorno, quindi se questa è stata girata in notturna deve essere successo qualcosa. Certo potrebbe essere un festeggiamento o un evento piacevole, ma la sensazione è che il set si riferisca a qualcosa di drammatico che riguarda i primi tre personaggi, mentre Raf è probabilmente lì in veste di portiere.

Un posto al sole: il mistero dei capelli di Filippo

Alcuni fan hanno notato l'insolita capigliatura di Filippo, stranamente lunga. Qualcuno ha anche ipotizzato che potesse indossare un parrucchino. Questo non c'è dato saperlo, ma grazie alle storie social di Patrizio Rispo è venuto fuori un dettaglio molto interessante. Michelangelo Tommaso, che ha fatto di tutto per non essere inquadrato, è stato ripreso, per sbaglio, per pochi attimi mostrando di avere un taglio di capelli molto corto, ma perché?

In quel momento l'attore lancia anche un piccolo urlo divertito. Un'ipotesi molto valida potrebbe essere quella che lo vede girare scene post intervento. Nelle prossime puntate Filippo, molto probabilmente, dovrà infatti affrontare una delicata operazione chirurgica e tale intervento avrebbe quindi costretto Sartori a rasarsi i capelli. Se invece fosse una semplice scelta di stile di Michelangelo Tommaso, non si spiegherebbe tanto riserbo attorno al suo nuovo taglio. Va aggiunto che non tutto viene girato in modo lineare dal punto di vista temporale, quindi l'attore attualmente potrebbe star girando scene coi capelli lunghi grazie a qualche supporto stilistico.