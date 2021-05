Sono iniziate da poco le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, mentre su Rai 1 sta per concludersi la quinta stagione. L'ultima puntata sarà trasmessa il 28 maggio e a partire da lunedì 31 andranno in onda le repliche della terza stagione. Anche se il finale non è stato ancora trasmesso, già si pensa a quali intrighi e intrecci sentimentali assisterà il pubblico nelle puntate in onda nell'autunno di quest'anno. Potrebbe accadere di tutto, anche il ritorno di alcuni personaggi. A tal proposito, tra questi potrebbe esserci anche Roberta Pellegrino, l'ex fidanzata di Marcello Barbieri.

Infatti l'interprete del personaggio, Federica De Benedittis, è tornata in questi giorni sul set. Con il ritorno della giovane, potrebbe nascere un triangolo amoroso con il barista e Ludovica Brancia.

Federica De Benedittis sul set de Il Paradiso delle signore 6

In questi giorni gli attori de Il Paradiso delle signore sono tornati a lavorare sul set della sesta stagione che, a quanto pare, potrebbe mostrare il rientro in scena di Roberta Pellegrino, partita per Bologna all'inizio della quinta stagione. Federica De Benedittis, che interpreta l'ex Venere del grande magazzino, ha infatti postato nelle sue Instagram stories la prova della sua presenza sul set. L'attrice ha dichiarato di aver eseguito il tampone e di essere in cerca del suo camerino.

Inoltre, è anche apparsa insieme a Alessandro Tersigni (il protagonista Vittorio Conti). Non è stato annunciato alcun comunicato ufficiale che confermi il ritorno di Federica nel cast de Il Paradiso delle signore, ma questi indizi potrebbero esserne la prova. Inoltre, anche se fosse vero, non si conosce ancora la durata della sua apparizione, se per poche scene o in pianta stabile.

Il possibile triangolo amoroso tra Roberta, Marcello e Ludovica ne Il Paradiso delle signore 6

Se il personaggio di Roberta tornasse nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, sarebbe inevitabile la nascita di un triangolo sentimentale con l'ex Marcello e Ludovica Brancia. Come il pubblico ha visto all'inizio della stagione in corso, l'ex commessa e studentessa di ingegneria ha accettato di trasferirsi a Bologna per un programma di studi.

Barbieri, inizialmente, avrebbe dovuto seguirla, ma le minacce del Mantovano hanno spinto il giovane a farsi sorprendere mentre baciava la figlia di Flavia. In questo modo, ha allontanato la fidanzata ed è riuscito a salvarle la vita. Poi, nel corso delle puntate, ci sono stati degli sviluppi che hanno contribuito ad avvicinare l'ex galeotto all'ereditiera e attualmente i due stanno insieme. Dunque, un rientro di Roberta potrebbe portare scompiglio nella coppia.

Il ritorno di alcuni attori de Il Paradiso delle signore: Emanuel Caserio agli Studi Televisivi Videa

Nelle Instagram Stories di Emanuel Caserio, l'attore ha postato degli indizi sul suo ritorno negli studi Videa dove si gira Il Paradiso delle signore.

Nella prima story l'interprete di Salvatore Amato ha fatto una sorta di quiz e subito ha svelato: "Sto per andare in un posto a me molto, molto...Paradis.....no, no, volevo dire...familiare". Nella storia successiva ha esclamato: "Eccoci qui, si inizia! Vai col trucco!" inserendo l’hashtag #ilparadisodellesignore e menzionando la casa di produzione Aurora TV. Sempre su Instagram, il 25 maggio l'attore ha pubblicato nel feed un post che lo ritrae davanti ai copioni della soap. Nella didascalia della foto Caserio, visibilmente entusiasta, ha commentato: "Pronto per ripartire più carico di prima! E ora......a studiare i nuovi copioniiiii!".