Attualmente il cast fisso di Un posto al sole conta 21 attori, ovvero quelli che appaiono nella sigla iniziale. Tuttavia salta subito agli occhi degli spettatori più attenti che tre di questi protagonisti sono praticamente scomparsi dalla soap opera partenopea da diverso tempo.

Va detto che 'Un posto al sole' ha un cast corale e in effetti risulterebbe impossibile vedere tutti i protagonisti assieme, sia per motivi economici che per ragioni di trama. Quindi si ricorre spesso alla turnazione degli attori, tuttavia il caso di questi tre personaggi è un po' più complesso, data la lunga assenza e soprattutto perché essi fanno parte da anni dei regular della serie.

Per l'esattezza Viola (Ilenia Lazzarin), Arianna (Samanta Piccinetti) e Otello (Lucio Allocca) sono spariti dalla soap e, al momento, non ci sono notizie che possano indicare un loro ritorno a Un posto al sole.

A seguire cercheremo di spiegare cosa è successo a questi tre personaggi e agli attori che prestano loro il volto.

Lucio Allocca: 'Non c'è più spazio per un nonno simpatico'

Lucio Allocca, che dà il volto ad Otello Testa, ha lasciato Un posto al sole da oltre un anno. Le sue ultime apparizioni risalgono al matrimonio di Guido e Mariella. La spiegazione che è stata data per giustificare l'assenza del vigile è tanto semplice quanto sensata: Otello ha semplicemente deciso di seguire sua moglie Teresina (Carmen Scivittaro) ad Indica.

Questa scelta narrativa è sicuramente sensata, ma c'è però un dettaglio importante da considerare: Carmen Scivittaro aveva deciso di lasciare il cast di sua iniziativa, dopo aver subito un grave lutto familiare. Tale evento l'aveva convinta a lasciare il suo ruolo per dedicare più tempo alla famiglia. Lucio Allocca invece non aveva motivi per lasciare, ma si è trovato a dover condividere il destino della sua compagna di scena.

Dopo qualche mese dal suo congedo, Lucio Allocca ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un suo eventuale ritorno. Queste le sue parole: "sul ritorno ad Un posto al sole? Non ci penso proprio, conosco i meccanismi " poi ha continuato :"stanno cambiando le storie e non credo ci sia più spazio per un nonno simpatico e anziano, stanno cambiando il target e quello attuale è un po' troppo vicino a Beautiful".

L'attore ha inoltre aggiunto che il ruolo di Napoli è diventato ormai marginale dal momento che la città viene vista solo attraverso alcune riprese dall'alto, ma di fatto non viene vissuta nelle storie.

Difficile capire però se la fine (momentanea?) di questa lunga collaborazione sia stata consensuale o se ci sia stata una spaccatura.

Ilenia Lazzarin: 'Potrei non tornare più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo'

Il caso di Ilenia Lazzarin risulta molto più attuale dal momento che lei è tornata sull'argomento Upas da pochissimi giorni, rilasciando alcune dichiarazioni. L'attrice, che interpreta Viola Bruni, ha candidamente ammesso di non sapere nulla del destino del suo personaggio ad Un posto al sole, queste le sue parole precise: "Potrei non tornare mai più o potrebbero chiamarmi il mese prossimo".

L'attrice ha poi aggiunto che sarebbe felicissima di vestire i panni del suo storico personaggio, ma che è conscia delle dinamiche lavorative del mondo dello spettacolo. Ilenia Lazzarin fa parte del cast fisso da diversi anni, ma negli ultimi tempi le sue apparizioni sono diventate sempre più sporadiche. L'attrice è stata presente nell'estate del 2020 in una storyline che si è incrociata alla vicenda del matrimonio fallito tra Niko e Susanna. Il personaggio di Viola è poi apparso assieme a Eugenio per pochi attimi, in un videochiamata negli episodi natalizi, per poi sparire definitivamente, almeno fino ad oggi. In ogni caso, a detta dell'attrice, lei avrebbe la volontà di tornare, bisognerà quindi attendere per capire se verranno scritte nuove storie per il suo personaggio.

Samanta Piccinetti: 'Forse ci rivedremo'

Samanta Piccinetti, che interpreta Arianna Landi, manca dalla soap da marzo del 2020, va detto che però prima e dopo della partenza del suo personaggio è successo davvero di tutto. Nell'ordine: Davide Devenuto, che dà il volto al suo compagno storico Andrea, ha dato il suo addio alla soap, l'attrice ha dovuto affrontare la sua gravidanza e poi è subentrata la pandemia. Per quanto riguarda la gravidanza, è andata benissimo e a luglio è nata la piccola Viola Belle.

In merito alla pandemia, i fan ricorderanno che Un posto al sole si era fermato per alcune settimane, ma le riprese sono poi ripartite in estate subito dopo il lockdown, ovviamente senza Samanta Piccinetti divenuta mamma da pochissimo.

Da allora però sono passati diversi mesi e, ad oggi, non esiste nessuna data per un possibile rientro dell'attrice. Va detto che l'addio di Davide Devenuto ha avuto un forte impatto su questa vicenda dal momento che il destino di Andrea è strettamente legato alle vicende di Arianna. I due stavano infatti per adottare una bambina. Ma come giustificare quindi il suo addio? Inizialmente si è optato per far partire l'uomo, da solo, per Londra, mentre in seguito anche Arianna l'ha raggiunto. I due hanno lasciato quindi Il Vulcano, progetto a cui tenevano tantissimo, per iniziare una nuova vita in Inghilterra. Al momento questo è il finale che è stato dato alla loro storyline quindi se Arianna dovesse ritornare occorrerebbe ripartire da lì e giustificare il fatto che la donna sia rimasta sola.

Separazione? Morte di Andrea? Recasting? Oppure tenere Andrea off screen come si è scelto per Otello e Teresina? Le opzioni per farla tornare ci sono, ma occorre capire se gli sceneggiatori sono intenzionati a trovare nuove storie per questo personaggio. Quanto a Samanta Piccinetti non ha rilasciato dichiarazioni in merito, però al tempo della partenza di Arianna si limito a dichiarare: 'Per quanto mi riguarda, avrò il mio bel da fare per un po’! Non so quello che succederà con Upas, ma chissà forse ci rivedremo'. Quindi impossibile stabilire quale sia la sua volontà in merito ad un eventuale progetto futuro nella soap. Seppur con modalità molto diverse, questa situazione ricorda molto quella di Otello e Teresina.

Anche in questo caso infatti un protagonista si è trovato a condividere il destino del suo compagno di scena che aveva deciso di abbandonare. Ovviamente un personaggio forte come Arianna potrebbe sicuramente avere mille risorse e tornare senza bisogno di Andrea.