La Juventus è attesa da settimane molto impegnative in tema calciomercato. Federico Cherubini e Massimiliano Allegri lavoreranno a stretto contatto sul mercato per cercare di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. La prima esigenza della società bianconera è quella di ottenere entro il 30 giugno plusvalenze finanziarie in modo da attutire il debito accumulato nelle ultime due stagioni. La pandemia da coronavirus ha inevitabilmente appesantito il bilancio societario. Per questo si parla della possibile partenza di Demiral, che potrebbe essere venduto per circa 40 milioni di euro.

Il centrale turco ha mercato in Inghilterra, piace ad Everton e Manchester City. Al suo posto potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, che è in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Potrebbe lasciare la società toscana per circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbero esserci due innesti importanti, probabilmente d'esperienza. Si parla, ad esempio, del possibile ritorno di Miralem Pjanic, magari in uno scambio di prestiti che porterebbe Ramsey al Barcellona.

Possibile scambio di mercato Cristiano Ronaldo-Pogba

L'altro acquisto a centrocampo potrebbe essere Paul Pogba. Il mediano francese sarebbe ritenuto il profilo ideale da Allegri per incrementare la qualità della mediana della Juventus.

La sua valutazione di mercato però nonostante sia in scadenza a giugno 2022 con il Manchester United rimane notevole. Per questo potrebbe arrivare solo attraverso uno scambio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo in Inghilterra. Il portoghese, però, potrebbe essere scambiato anche con la punta del Paris Saint Germain, Mauro Icardi.

Non è da scartare la possibilità possa arrivare anche Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta almeno 60 milioni di euro. Molto dipenderà dalla società toscana e dalla volontà di cederlo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Gattuso avrebbe chiesto la permanenza della punta serba. Sempre per il settore avanzato, piace Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro.

La probabile formazione della Juventus 2021-2022

Altro possibile acquisto estivo è Gianluigi Donnarumma. Se si dovesse concretizzare la cessione di Szczesny, il portiere italiano potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. In porta, quindi, Donnarumma, difesa a quattro con Danilo terzino destro, De Ligt e Chiellini centrali e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a tre con Arthur Melo, Pjanic e Rabiot. Cuadrado giocherebbe nel tridente offensivo con Icardi punta centrale e Dybala a supporto. Pronti a giocare titolari. anche Kulusevski e Chiesa.