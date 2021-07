Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 ci sarà spazio anche per nuovi ingressi. Due di questi sono Lucrezia Massari e Valentina Bartolo, che avranno un ruolo importante nelle trame della fiction daily di Rai 1. Le ultime puntate della quinta stagione hanno chiuso dei cerchi ma lasciato in sospeso questioni importanti. Giuseppe nasconde un segreto compromettente in Germania e Agnese ne è all'oscuro.

Petra si è decisa a scrivere una lettera a Giuseppe, nella quale lo mette al corrente di essere incinta. Una notizia che ha spiazzato il signor Amato, spaventato alla sola idea che Agnese lo possa scoprire.

Se ciò accadesse, tutti i suoi tentativi di rimettere insieme la famiglia sarebbero stati vani. Ebbene, l'amante del signor Amato potrebbe tornare presto a Milano con il bimbo.

Il Paradiso delle Signore 6: Giuseppe e il figlio in arrivo

Nella penombra, Giuseppe ha letto con gli occhi pieni di angoscia la lettera di Petra. Lei è incinta e tra poco partorirà. Dunque, è vero che il signor Amato aveva un'amante in Germania e che conduceva una vita parallela. Tutti suoi buoni propositi di ricostruire l'armonia famigliare e riavere l'amore di Agnese sono stati vani, intrisi di bugie.

La stessa Agnese, sentendosi in colpa per la sua relazione clandestina con Armando, è tornata sui suoi passi per dare una seconda possibilità al matrimonio con Giuseppe.

Per lei era giusto così, lo impone il suo sistema di valori e la sua fede. Peccato che non sappia come stiano realmente le cose. Una bomba a orologeria pronta a scoppiare molto presto.

La famiglia Amato completamente distrutta

Tra i nuovi ingressi ne Il Paradiso delle Signore 6 ci sono Valentina Bartolo e Lucrezia Massari. Una delle due attrici potrebbe dare il volto a Petra, l'amante di Giuseppe che sta per avere il loro bambino.

Le due attrici sono già conosciute al pubblico di Rai 1: Bartolo arriva da A un passo dal Cielo 6 - I Guardiani, mentre Massari dalla seguitissima serie Che Dio ci Aiuti.

Non si esclude che una delle due possa interpretare Petra, la donna che cambierà completamente le dinamiche già delicate della famiglia Amato. Prevedibile la reazione di Salvatore che, con tanta fatica e andando contro se stesso - ha provato a perdonare il padre.

Lo stesso vale per Agnese, illusa di aver rimesso in piedi la sua famiglia con l'immane sacrificio di allontanare Armando. Cosa accadrà quando Giuseppe sarà costretto a raccontare la verità?

Agnese davanti al segreto di Giuseppe nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Il signor Amato non potrà tenere nascosto il suo segreto per sempre. Ipotizziamo che Petra possa arrivare a Milano con il bambino, chiedendogli un confronto. A quel punto, Giuseppe non potrà più nascondere quanto successo in Germania alla moglie. Si presuppone che Agnese cada in un vortice di rabbia e delusione e che questa volta non perdoni Giuseppe. A complicare le cose sarà anche il rientro ne Il Paradiso delle Signore 6 di Tina Amato, che non mancherà di creare problemi.