Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda, le trame si stanno concentrando sempre di più sul delicato intervento chirurgico che dovrà affrontare Filippo. Durante l'episodio del 1º luglio è andata in onda, in particolare, una scena drammatica che ha destabilizzato gli spettatori. Chi ha guardato la puntata in questione si è trovato, in pratica, ad assistere alla morte di Filippo, anche se si è trattato solo di un sogno.

Upas: una scena memorabile

Un posto al sole utilizza in genere una fotografia molto luminosa e rassicurante. Le sequenze risultano molto ordinarie, si gioca poco con la camera e si prediligono delle inquadrature semplici, ma efficaci per quel tipo di narrazione.

Così tutto procede, mostrando agli spettatori il primo piano del primo interlocutore per poi passare a quello del secondo, salvo poi virare su un' inquadratura più ampia che riprende entrambi. Questa è una scelta molto usata, senza fronzoli, rassicurante in fondo per chi guarda una soap. Però i registi, talvolta, regalano agli spettatori delle piccole "perle" e questo è il caso della scena andata in onda il 1º luglio.

In questa puntata gli spettatori si sono commossi guardando qualcosa di totalmente diverso, non solo per il contenuto della scena, ma anche per la modalità con cui è stata girata.

Un posto al sole: la 'morte' di Filippo

Nella scena si vede Serena che cammina lungo il corridoio dell'ospedale verso la stanza del marito, è un po' in ansia ma sembra tranquilla.

La donna apre la porta, ma la sua espressione cambia subito. La musica drammatica incalza e si intuisce subito che c'è qualcosa che non va. Il letto è vuoto, le lenzuola sono state tolte e piegate, non c'è più niente di Filippo, cosa può essere successo?

La fotografia - solitamente luminosa - stavolta è molto cupa e si avverte subito una sensazione di disagio.

La camera - solitamente statica - questa volta risulta molto dinamica e corre dietro Serena portando lo spettatore a entrare dentro la scena, restando "smarrito". Poi ecco la svolta: Serena vede Ornella e Roberto. Quest'ultimo, solitamente energico e combattivo, è distrutto, la dottoressa Bruni cerca di spiegare alla donna che qualcosa è andata male.

La sua voce è quasi impercettibile, mentre sale la musica e inizia il pianto disperato di Serena.

Un incubo orribile

Filippo però è lì, dietro un vetro, cosa sta succedendo? Bastano pochi attimi per capire che lui è presente fisicamente, ma non è più in vita. Il vetro rappresenta idealmente una sorta di barriera tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

L'uomo urla, si dispera, cerca di farsi sentire dalla moglie, per poi cercare sempre più insistentemente il padre. Non è una scelta casuale, Filippo è disperato, sente il bisogno di un genitore, vuole essere rassicurato, ha la necessità di razionalità e la cerca in Roberto. Purtroppo nessuno può sentirlo né vederlo. Le sue grida rotte delle lacrime mentre cerca il papà, sono commoventi, ma a quel punto tutto finisce.

Era solo un sogno. Gli spettatori più smaliziati avranno intuito subito tutto, anche consci del fatto che i protagonisti hanno una "plot armor" che li rende invincibili, ma resta comunque - probabilmente - una delle sequenze più belle mai andate in onda nella soap di Rai 3.