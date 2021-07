In questi giorni si va delineando il percorso che prenderanno le nuove trame estive di Un posto al sole. Risulta ormai evidente che verrà ampiamente approfondita la questione dell'amnesia di Filippo, ma ci sarà ovviamente spazio anche per altre storyline. Nei prossimi episodi è previsto infatti il ritorno di Susanna e Adele, che dovrebbero essere al centro di una vicenda totalmente inedita, ma non è tutto perché ci sono importanti novità in arrivo per Rossella. La ragazza presto potrà festeggiare la sua laurea, ma le novità principali sembrano essere previste in ambito personale più che in quello professionale.

La ragazza, dopo essersi chiarita con Patrizio, sembrerà pronta a rimettersi in gioco ed è in questo contesto che potrebbe interagire con un nuovo personaggio in ambito ospedaliero. Ma chi potrebbe mai essere?

Un posto al sole, anticipazioni luglio: arriva un nuovo personaggio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, è previsto l'ingresso di un nuovo personaggio maschile giovane. Purtroppo non ci sono molti dettagli a riguardo, ma i pochi indizi sembrano puntare verso qualcuno che potrebbe avvicinarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo). La giovane età ed il fatto che sia legato, in qualche modo, all'ospedale lasciano presagire che potrebbe essere proprio lui la misteriosa new entry destinata a relazionarsi con la giovane Graziani.

Un posto al sole, trame di luglio: Rossella trova un nuovo confidente

Nell'episodio di Un posto al sole, in onda il 7 luglio, Rossella si scontrerà con il dottor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Complice anche il delicato intervento a Filippo, la ragazza si troverà a polemizzare con il suo austero professore. Non è chiaro cosa si diranno i due, ma sta di fatto che, in seguito, qualcuno si avvicinerà alla ragazza dandole la possibilità di sfogarsi e confidarsi.

Difficile capire se sarà effettivamente, in questa occasione, che comparirà il nuovo personaggio. In ogni caso resta la conferma che ci saranno importanti novità per la giovane dottoressa Graziani.

Un posto al sole: una new entry legata all'ospedale

Tornando al profilo della new entry destinata a fare il suo ingresso ad Un posto al sole, vanno fatte alcune considerazioni.

Tale personaggio è un uomo ed è giovane, ma ci sono alcuni indizi ancora più interessanti. Costui sembra infatti che comparirà in ambito ospedaliero e pare che non possa passare inosservato. Sul primo punto è possibile ipotizzare ad un giovane dottore, o comunque a qualcuno dello staff ospedaliero come un infermiere, ma resta aperta anche la possibilità di un giovane paziente o di un parente di una persona ricoverata. Sul secondo punto la prima cosa che viene da pensare è che questo giovane possa essere avvenente, ma il fatto che non passi inosservato potrebbe anche essere legato a una qualche condizione fisica. È prematuro ipotizzare una nuova storia d'amore per Rossella, stavolta totalmente distaccata dalle dinamiche di Palazzo Palladini, ma nei prossimi giorni verranno sicuramente forniti ulteriori dettagli su questa nuova storyline.