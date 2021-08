In occasione della puntata, che ha inaugurato la nuova stagione di Un posto al sole, è stata presentata, agli spettatori la sigla completamente rinnovata. Il restyling grafico salta sicuramente subito all'occhio, ma le vere novità risultano quelle legate ai personaggi presenti. I cambiamenti ci sono stati e alcuni risultano particolarmente significativi, dal momento che sembrano chiudere la porta a protagonisti storici, inserendo invece una nuova linea di attori, tra cui i bambini. È stato dichiarato però che la sigla cambierà di volta in volta, in base alle varie storyline, quindi tutto potrebbe essere messo ancora in discussione.

A seguire un'analisi completa della nuova intro.

Un posto al sole, arriva la nuova sigla

La nuova sigla di Un posto al sole, ha portato una ventata di freschezza, pur rimanendo ancorata al concept classico, che vede gli attori fare una piccola piroetta a favore di camera, mentre sullo sfondo scorrono, in carrellata, le immagini di posti più celebri di Napoli, dal teatro San Carlo a Piazza Plebiscito. La musica è rimasta invariata, del resto nessuno avrebbe osato cambiare la colonna sonora che accompagna la serie da venticinque anni, anche se magari si sarebbe potuto osare con qualche riarrangiamento, senza commettere nessun reato di lesa maestà. Quanto al comparto grafico, è apprezzabile lo sforzo di voler ricorrere alla tecnologia 3d anche se, in alcuni casi, lo stacco tra gli attori e lo sfondo è risultato fin troppo marcato dando quel senso di posticcio, un po' fastidioso.

Si tratta però di piccolo difetto che non inficia sul risultato finale. La sigla risulta luminosa e i colori caldi, uniti al sorriso degli attori (ndr Marina è l'unica a non accennare nemmeno un sorriso) donano quell'aria rassicurante e familiare, quindi l'obiettivo è stato sicuramente raggiunto.

Un posto al sole: spazio per Mariella e Fabrizio

La sigla di Un posto al sole è rimasta divisa nei classici ventuno blocchi, solo che stavolta sono presenti 23 protagonisti. La prima vera novità riguarda Mariella (Antonella Prisco), l'attrice, di cui si vocifera una promozione nel cast fisso, è il primo nuovo personaggio ad apparire nella sigla.

In seguito arriva la seconda grande novità: compaiono infatti i tre bambini, in effetti sempre più protagonisti delle trame. Infine, l'ultimo volto inedito è quello di Fabrizio (Giorgio Borghetti), con buona pace di chi si sarebbe aspettato di vedere Clara (Imma Pirone) o Samuel (Samuele Cavallo) molto presenti nell'ultima stagione. In ogni caso, è stato ampiamente spiegato che la sigla cambierà di volta in volta, il che comporta che potrebbe esserci, in seguito, spazio anche per altri protagonisti.

I grandi esclusi

Per chiudere è giusto analizzare i personaggi che sono stati eliminati dalla sigla. Va detto che tale notizia era nell'aria da tempo, ma vederlo sullo schermo fa sempre un certo effetto.

A sparire dalla sigla, e quindi anche dalla soap (almeno per il momento), sono stati Otello (Lucio Allocca), Viola (Ilenia Lazzarin) e Arianna (Samanta Piccinetti). Allocca era stato un po' polemico con le recenti scelte della produzione, mentre Ilenia si era detta disposta a tornare in qualsiasi momento, quanto a Samanta Piccinetti, l'attrice non è voluta più tornare sull'argomento. Difficile capire se ci sarà spazio ancora per i tre. Otello, confinato ad Indica con Teresina, risulta forse quello più a rischio. Arianna ha pagato indubbiamente l'addio del suo compagno di scena Andrea (Davide Devenuto), quanto a Viola, forse c'è ancora speranza per lei, dato che è stata nominata proprio nella prima puntata da Raf e Ornella.