La gara contro l'Udinese ha fatto vedere delle cose positive ma soprattutto negative per la Juventus. Ottima la prestazione di Dybala, horror invece, quella di Sczesney che ha regalato le due reti a Pereyra e Deulofeu. Da rivedere ci sono molte cose per il proseguo della stagione.

Juventus, contro l'Udinese solo un pareggio, c'è da sistemare molte cose

Il cammino della Juventus inizia con un 2-2 a Udine. Contro l'Udinese la squadra di Allegri, parte subito bene giocando ad alti ritmi, mettendo in difficoltà la squadra di Gotti. La rete del vantaggio arriva da Dybala e quella del raddoppio viene segnata Juan Cuadrado.

Dopo un primo tempo praticamente perfetto, nella ripresa i padroni di casa riescono a mettere in difficoltà per più volte, la Juventus con Sczesney che diventa il protagonista in negativo.

Il portiere polacco prima causa il rigore che viene realizzato da Pereyra, poi commette un grave errore, nel tentativo di dribblare due giocatori che gli rubano il pallone e Deulofeu, lo appoggia nella porta vuota.

Nei minuti finali Cristiano Ronaldo, riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio della Juventus, ma il var annulla il tutto per il fuorigioco dello stesso attaccante portoghese.

Le prime impressioni sono nonostante tutto piuttosto buone, non dimentichiamo che mancavano anche Arthur, Rabiot e McKennie, con diversi giocatori non ancora al top della condizione fisica.

Quando la rosa sarà al completo, ci saranno più soluzioni in tutti i reparti da dare ad Allegri più scelte. Locatelli ad esempio non,ha potuto svolgere gli allenamenti con il gruppo è altri giocatori come Kaio Jorge e Chiellini non sono al cento per cento.

Dopo le vittorie di Inter, Atalanta, Roma, Napoli e Lazio, in attesa della gara del Milan con la Sampdoria, la Juventus è costretta subito ad inseguire adesso all' Alianz Stadium arriverà l' Empoli, vietato sbagliare.

Ottenere i primi tre punti diventerà obbligatorio.

Juventus, in vista della prossima giornata, bisognerà cambiare marcia

Da salvare ci sono i primi quarantacinque minuti dove si è visto un ottima prestazione da parte di tutti. Paulo Dybala è sembrato in forma strepitosa, l' attaccante argentino, non solo ha segnato ma ha anche lottato in tutte le zone del campo.

A questo punto il rinnovo dovrebbe essere pronto, non c'è alcun motivo che la trattativa possa saltare.

Da rivedere invece, le prestazioni di Bernardeschi e Ramsey il primo inesistente mentre il secondo, non ha convinto del tutto nel ruolo davanti alla difesa.

Allegri dovrà lavorare molto in vista della prossima partita, la Juventus affronterà l' Empoli all'Alianz Stadium, e potrebbe esserci il bisogno di tornare sul mercato dato che non è ancora finito.

Il nome che potrebbe essere importante per il centrocampo della Juventus è quello di Miralem Pjanic, il bosniaco però pare negli ultimi giorni, avere aperto la disponibilità di trasferirsi alla Fiorentina.

La stagione è lunga e ovviamente, non si può ancora dare un giudizio dopo i primi novanta minuti, ma delle cose buone si sono viste, occorre cercare di trarrà vantaggi dal primo tempo contro l’Udinese, e cancellare il secondo, per tentare di restare in scia con le altre squadre che stanno già scappando via.

La Serie A è appena iniziata, ma non si devono commettere altri errori.