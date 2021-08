Un posto al sole è appena tornato in onda, presentando ai fan una nuovissima sigla, ma è già costretto a fermarsi. Giovedì 26 agosto la soap opera partenopea, infatti, non verrà trasmessa per lasciare spazio agli europei femminili di pallavolo. La puntata verrà però recuperata il giorno dopo, con un imperdibile doppio appuntamento a partire dalle 20:15.

Un posto al sole rimosso dal palinsesto

Un posto al sole è appena ricominciato, ma il suo debutto è conciso con un problema che ha afflitto gli spettatori, più volte, nella stagione precedente. La soap torna nuovamente vittima dei cambi di palinsesto della Rai e salta l'appuntamento del giovedì per lasciare lo spazio al match tra Italia e Svizzera, valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile.

Tale notizia non farà affatto felici i fan, che potranno però godersi un doppio episodio, già il giorno successivo. Venerdì 27 agosto, Upas, infatti, recupererà, tornando in onda con una doppia puntata.

Un posto al sole, anticipazioni venerdì 27 agosto: Clara in crisi

Il tentativo di riconciliazione da parte di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), metterà fortemente in crisi Clara (Imma Pirone), che non saprà come comportarsi. Nel frattempo Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ignaro di cosa stia succedendo, sarà fermo nella decisione di portare la relazione con la donna ad un livello più alto.

Appena rientrata da Indica assieme a Michele ( Alberto Rossi), Silvia (Luisa Amatucci) verrà colta di sorpresa da un'improvvisata di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Il bancario, infatti, attenderà la donna per confrontarsi con lei, sulla loro relazione. La proprietaria del Vulcano resterà spiazzata dal gesto dell'uomo e, in seguito, deciderà di confidarsi con la sua amica Mariella (Antonella Prisco). Tale scelta però metterà fortemente a disagio la vigilessa Altieri.

Un posto al sole, puntata doppia: Susanna lascia Niko senza parole

Un banale incidente allo studio Navarra, aumenterà l'astio di Renato (Marzio Honorato) nei confronti di Susanna (Agnese Lorenzini). In seguito la ragazza sarà protagonista di uno struggente faccia a faccia con Niko (Luca Turco), che lascerà il ragazzo senza parole.

Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) sarà sempre più affascinato da Cristina Ferri (Camilla Cossu), nel frattempo Bianca (Sofia Piccirillo) non vedrà di buon occhio le smancerie del cuginetto. L'eccessivo cinismo della figlia, nei confronti delle questioni di cuore, metterà in allarme Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), che però in seguito capiranno che la bimba avrà, in seguito, tutto il tempo per pensare all'amore.