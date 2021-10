Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda su Rai, la vita di Stefania è stata stravolta dall'arrivo a Milano di suo papà. Oltre a Ezio, si sono trasferite a casa Colombo anche Veronica e Gemma, che sono rispettivamente la compagna e la figliastra del direttore della Palmieri.

Stefania è felice per il fatto che suo padre si sia rifatto una vita e abbia voltato pagina dopo la morte di sua mamma. In realtà, però, la "venere" non è al corrente che sua madre è viva: Gemma e sua mamma potrebbero essere già a conoscenza di tale segreto che invece alla commessa è stato nascosto per anni.

Gemma potrebbe conoscere la verità sulla mamma di Stefania

Al termine di ogni puntata de Il Paradiso delle signore, come ogni giorno, vengono mostrati ai telespettatori alcuni spezzoni di quanto andrà in onda in televisione nell'appuntamento successivo, cosa avvenuta anche questo venerdì 15 ottobre.

A quanto si apprende, nell'episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio di lunedì 18 ottobre, Gemma e Stefania si incontreranno nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti e, in base a una frase che pronuncerà Gemma, si potrebbe intuire che la ragazza conosca la verità sulla mamma della sorellastra.

Il segreto sulla mamma di Stefania potrebbe essere noto a Gemma

Durante una conversazione al Paradiso, infatti, Stefania cercherà di mostrarsi vicina a Gemma, riguardo ai sentimenti che potrebbe provare a causa della morte di suo padre.

A tal proposito, la Venere dirà alla figliastra di suo padre: ''Perdere un genitore è una cosa che ti segna''. A quel punto, Gemma ribatterà alle parole della commessa, dicendo: ''Tu non sai niente del mio dolore''.

Perché la figlia di Veronica è sicura che Stefania non possa comprenderla? Forse perché sa in realtà che Stefania non ha perso nessun genitore?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In effetti non è possibile escludere tale ipotesi.

Il Paradiso delle signore: Stefania potrebbe conoscere la verità su sua mamma da Gemma

Gemma e Veronica stanno forse tenendo nascosta la verità a Stefania? Ezio ha sempre raccontato a sua figlia che sua madre è morta quando lei era molto piccola, omettendole il fatto che, in realtà, aveva abbandonato il tetto coniugale.

Gloria Moreau, infatti, era dovuta andare via da casa perché aveva infranto la legge quando faceva l'ostetrica, salvando una madre partoriente anziché il bambino. Per non rovinare la reputazione della sua famiglia e proteggere il marito e sua figlia, la donna aveva scelto di allontanarsi da Milano.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania verrà a conoscenza che sua mamma è viva e se per caso glielo dirà Gemma.