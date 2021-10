Non si annoiano mai i telespettatori della soap opera Rai Il Paradiso delle Signore.

Stando a quanto visto nelle ultime puntate, nei futuri appuntamenti gli occhi saranno nuovamente puntati su Adelaide. Quest'ultima, avrà in mente una nuova strategia che metterà nei guai Ludovica Brancia. La contessa farà in modo che Marcello lavori al Circolo come sostituto di Parri, ma solo per uno scopo: mettere in difficoltà il giovane Barbieri affinché Ludovica possa pentirsi dell'amore che prova nei suoi confronti. La volontà di Adelaide, di voler a tutti i costi Ludovica al Circolo, farà parte di un piano che potrebbe causare la fine della storia d'amore tra il socio della Caffetteria e la contessina Brancia di Montalto.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide vuole Marcello al Circolo

Nonostante Ludovica abbia rinunciato alla carriera per dedicarsi alla sua relazione con Marcello, la storia d'amore tra i due verrà nuovamente messa in discussione. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Adelaide accoglierà al Circolo un dipendente del tutto inaspettato: Marcello Barbieri. Nonostante la contessa non abbia una buona considerazione del ragazzo, ha fatto in modo che Barbieri prendesse il posto di Parri, pur di ricucire i suoi rapporti con Ludovica. Come visto nei precedenti episodi, infatti, la Sant'Erasmo aveva messo alla strette la giovane Brancia, imponendole di decidere tra il Circolo e Marcello. La contessina aveva deciso così, seppur a malincuore, di dare le dimissioni dal prestigioso locale milanese per seguire il suo cuore.

Il Paradiso 6, Ludovica potrebbe cambiare idea su Marcello

Grata per le parole della bella Adelaide, che l'ha voluta a tutti i costi al Circolo, Ludovica ha convinto Marcello a lavorare nel prestigioso locale milanese. Però, non ci sono limiti ai sotterfugi della contessa di Sant'Erasmo. Come visto nel ventiquattresimo episodio, Adelaide ha rivelato ad Umberto che l'invito di Marcello farà parte di un suo piano strategico.

La contessa, infatti, avrà intenzione di mettere in difficoltà il giovane Barbieri dinanzi ai soci del Circolo.

Stando a tutto ciò si potrebbe azzardare una previsione: Ludovica potrebbe accorgersi che Marcello non sarà in grado di rapportarsi con gente di alto livello e quindi cambiare idea su di lui.

Insomma, si prospetta uno scenario alquanto scomodo che vedrebbe Ludovica dover scegliere definitivamente tra Marcello e l'alta società, di cui lei stessa fa parte. Se questo si avvererà, alla fine Adelaide non potrà che convincersi di non essersi sbagliata sul conto del giovane Barbieri, allontanando definitivamente i due innamorati.