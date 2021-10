La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta entrando nel vivo e i telespettatori si stanno appassionando alle vicende narrate in televisione. Fra i misteri irrisolti della precedente edizione, è rimasto senza una soluzione il giallo relativo alla morte di Achille Ravasi. Ciò che è accaduto all'imprenditore potrebbe portare ai ferri corti Umberto e Adelaide e, anche l'arrivo di Flora a Milano, potrebbe contribuire ai problemi familiari a casa Guarnieri. A tal proposito, nella giornata di lunedì 11 ottobre, l'account ufficiale della fiction di Rai 1 ha pubblicato uno scatto dei due cognati della soap opera, lasciando intuire che, a breve, succederà qualcosa che minerà il rapporto fra la contessa e l'imprenditore.

Il Paradiso delle signore: i rapporti fra Umberto e Adelaide potrebbero incrinarsi

Nelle puntate andate in onda recentemente ne Il Paradiso delle signore, Umberto e Adelaide stavano vivendo serenamente la loro convivenza a villa Guarnieri ma, la morte di Achille e l'arrivo di sua figlia hanno creato tensioni e preoccupazione nei due cognati. Infatti, la contessa ha confidato al papà di Marta di essere preoccupata per la permanenza in città della figlia di Ravasi e, inoltre, anche la presenza di una lettera che il defunto aveva lasciato alla stilista l'aveva agitata, non sapendo il contenuto della missiva. L'account ufficiale de Il Paradiso delle signore ha pubblicato un'anticipazione su quanto potrebbe accadere fra la contessa e suo cognato, lasciando presagire che i rapporti fra di loro potrebbero incrinarsi.

Il Paradiso delle signore: l'arrivo di Flora potrebbe causare problemi ad Adelaide e Umberto

Attualmente, nelle puntate trasmesse su Rai 1, Adelaide ha invitato Flora a restare a vivere a villa Guarnieri, senza avvertire Umberto della sua decisione. Grazie alle anticipazioni su quello che accadrà nei prossimi episodi della fiction, fra l'imprenditore e la figlia di Ravasi si creerà un rapporto di complicità, perché il papà di Marta difenderà la stilista quando avrà problemi a lavoro.

Inoltre, Flora resterà affascinata da Umberto e ciò, potrebbe creare i primi dissapori con Adelaide.

Il Paradiso delle signore: a villa Guarnieri non si sorriderà a lungo

Nella storia social pubblicata dall'account ufficiale della fiction di Rai 1 è stato pubblicato un messaggio chiaro su quello che potranno vedere i telespettatori prossimamente.

Infatti, Umberto e Adelaide sono stati immortalati sorridenti in uno scatto, ma la didascalia recitava: ''A villa Guarnieri si sorride, ma ancora per quanto?''. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà fra Umberto e Adelaide e se i due cognati saranno ai ferri corti.