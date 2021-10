Chi ha aggredito Susanna in Un posto al sole? Tutto sembra far presupporre che sia stato Mattia, il rider dallo sguardo inquietante. Un flashback ha infatti raccontato gli ultimi istanti di Susanna prima della tremenda aggressione che l'ha costretta in un letto d'ospedale a lottare tra vita e la morte. Tuttavia, non è ancora chiaro se il colpevole sia realmente lui oppure se le nuove trame riserveranno un colpo di scena finale. Intanto, Susanna si è risvegliata e ripresa, tanto da fare una videochiamata al piccolo Jimmy. E Niko, finalmente, si è fatto coraggio e le ha dichiarato i suoi sentimenti.

Susanna e Niko si sono promessi amore eterno, in un momento di grande emozione. Tutto è bene quel che finisce bene? Assolutamente no.

Un Posto al sole anticipazioni: Rossella vive un momento molto difficile

Nelle puntate di Un Posto al sole in onda questa settimana, Rossella ha avuto modo di mettere in pratica le sue abilità di medico esaminando il polso slogato di Mattia, che ha avuto un piccolo incidente in motorino. I telespettatori hanno notato lo sguardo cupo del ragazzo, riconoscendo la stessa rabbia con la quale Mattia ha minacciato Susanna prima dell'aggressione nel misterioso flashback.

A far presupporre che Mattia possa fare del male anche a Rossella, il messaggio vocale che quest'ultimo le ha inviato per aggiornarla sulle condizioni del polso.

Niente di strano, se non fosse che dietro a esso ci sia un ragazzo molto pericoloso e ancora a piede libero. Per Ross non sarà l'unico problema da risolvere.

Rossella delusa da Silvia: anticipazioni Un Posto al sole

Nella puntata di Un Posto al sole del 21 ottobre in onda su Rai 3, Ross ha beccato la madre tornare a casa di prima mattina, quando la sera precedente le aveva assicurato che sarebbe andata a dormire presto perché molto stanca.

Silvia ha cercato di abbozzare una scusa, ma senza successo.

Rossella ha infatti notato che il letto della sua stanza era intatto, dunque per forza di cose la madre ha passato la notte fuori. Silvia, messa alle strette, dovrà confessare tutta la verità.

Stando alle nuove anticipazioni, per Rossella non sarà facile accettare che la madre abbia tradito la sua fiducia e quella di Michele.

Decisa a fare chiarezza, spronerà Silvia ad affrontare la spinosa questione, anche perché Saviani sta per tornare a Napoli.

Intanto, Mattia sarà ancora libero, anche se Renato verrà finalmente scagionato da ogni sospetto. Susanna continuerà a non ricordare nulla, mentre gli inquirenti brancoleranno nel buio. In tutta questa confusione, l'inquietante rider non smetterà di essere attratto pericolosamente da Rossella, che potrebbe essere la sua prossima vittima se qualcuno non lo fermerà in tempo.