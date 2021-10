Settimana da non perdere quella di Un Posto al sole dal 25 al 29 ottobre 2021: le anticipazioni raccontano che Filippo inizierà a recuperare la memoria dopo la nascita della sua secondogenita, che avverrà non senza problemi. Sartori si accorgerà di amare ancora la moglie e di essere nel posto che gli spetta? Nel frattempo, le cose si metteranno piuttosto male per Rossella, reduce dalla scoperta del tradimento di Silvia ai danni di Michele. Per lei sarà molto difficile accettare la situazione e le sue preoccupazioni si riverseranno anche sul lavoro.

Occhio anche a Mattia, a piede libero. Il giovane potrebbe fare del male anche ad altre ragazze e tra queste non si esclude ci possa essere Rossella, sulla quale ha messo gli occhi.

Un Posto al sole, nuovi episodi su Rai 3

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al sole e in particolare dell'episodio in onda il 26 ottobre raccontano che Marina (Nina Soldano) sarà sempre più preoccupata per la sua relazione sentimentale che sta andando a rotoli. Fabrizio (Giorgio Borghetti) non riesce proprio a trovare pace dopo il disastro del pastificio e non fa altro che crogiolarsi nei suoi sensi di colpa, finendo per essere aggressivo e distante.

Serena ha avuto una gravidanza a rischio ma, grazie all'intervento provvidenziale di Roberto e Marina è arrivata in tempo all'ospedale dando alla luce una splendida bambina.

Grandissima la gioia di tutti e, in primis, di Filippo.

Filippo recupera la memoria? Anticipazioni Un Posto al sole

La gioia immensa per la nascita della figlia scuote Filippo. Inaspettatamente, un ricordo ormai creduto perso, riaffiora nella sua mente. Sartori inizia a capire che il suo posto è sempre stato accanto a Serena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Continuando con le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Rossella non riuscirà a dimenticare quanto scoperto su Silvia. Il tradimento della madre le fa male e anche il pensiero di come affrontare Michele. Le sue preoccupazioni si riversano anche sul lavoro, non senza conseguenze.

Michele sta per tornare a Napoli

Nonostante sappia che il marito stia per rientrare a Napoli, una tormentata Silvia (Luisa Amatucci) non riesce a staccarsi emotivamente da Giancarlo e a tenerlo a distanza.

C'è però anche un forte senso di colpa nei confronti di Michele (Alberto Rossi) che sta per tornare in città. Inevitabilmente, Silvia dovrà affrontare Michele, anche perché Rossella è ormai al corrente di tutto. Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che sarà proprio Ross a spronare la madre affinché abbia un confronto definitivo con Michele e scelga con chi stare. Che cosa farà Silvia? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come evolveranno le trame.